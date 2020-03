Ha sido un tiempo para reflexionar y valorar las cosas que uno siempre ve tan normales. He trabajado en casa y me ha dado tiempo para almorzar con mi familia, lejos de las presas de todos los días, también de sentarme a ver televisión o videos en horas que nunca haría durante una situación normal. Ya llevo una semana, así y me he sentido muy bien de salud, ha sido una pausa obligatoria pero necesaria, todos debemos entender eso y hay que ser responsables como sociedad y país siguiendo las directrices del ministerio de Salud. Esto no son vacaciones.