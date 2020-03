“La fecha o el mes donde podemos ir retomando la vida como la hemos conocido es esta (setiembre), no existe una capacidad tan absoluta de predicción, porque en realidad es un nuevo virus que tiene sus características y depende mucho de lo que vaya a pasar con la respuesta de la población y eso es lo que valoramos. No estamos diciendo que setiembre es el mes exacto, podría ser un poco antes, pero eso no lo podemos indicar con la certeza que la gente quisiera”, indicó el ministro de Salud, Daniel Salas.