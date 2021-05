Eso es parte del morbo, del ser costarricense, a mí particularmente no me molesta, pues sí lastima que el equipo no tenga los logros necesarios, pero a veces entendemos que es una cuestión de merecimiento, tal vez quitando este último campeonato, la Liga no merecía mayor suerte, pero este último sí duele más porque estuvo más cerca. Pero sirve de experiencia para no dejar pasar oportunidades como perder la posibilidad de una final asegurada.