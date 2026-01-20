Deportes

Amalia Ortuño se bañó en oro en sus primeros juegos Paranacionales y apunta a Los Ángeles 2028

La deportista compitió en las pruebas de lanzamiento de disco e impulsión de bala, con lo que rompió sus marcas personales y batiendo récords nacionales

Por Yenci Aguilar Arroyo

La paratleta costarricense Amalia Ortuño consiguió dos medallas de oro en su primera participación en los Juegos Deportivos Paranacionales Limón 2026.

La deportista compitió en las pruebas de lanzamiento de disco e impulsión de bala, con lo que rompió sus marcas personales y batiendo récords nacionales.

En bala logró una marca de 6.59 metros en bala y 19.39 metros en disco, lo que le permitió dejarse las preseas doradas en la categoría F56.

Amalia Ortuño obtuvo dos medallas de oro en los Juegos Paranacionales en lanzamiento de bala y disco.
Amalia Ortuño obtuvo dos medallas de oro en los Juegos Paranacionales en lanzamiento de bala y disco. Foto: cortesía. (Foto: cortesía. /Foto: cortesía.)

Amalia Ortuño apunta Los Ángeles 2028

Amalia tiene su objetivo bien claro: buscar la clasificación a los Juegos Paralímpicos de Los Ángeles 2028.

“Vivir mis primeros Juegos Paranacionales fue una experiencia profundamente significativa, tanto en lo deportivo como en lo personal. Me siento muy satisfecha porque logré mi objetivo de competir, medir mi desempeño y mejorar mis marcas personales en ambas pruebas”, afirmó.

Para el 2026, Amalia tiene en la agenda participar en el Grand Prix de Jalisco, el Grand Prix de París y el Grand Prix de Cali, Colombia para conseguir la marca que le permita asistir a los Juegos Paracentroamericanos y del Caribe.

“A partir de esta experiencia, mi meta principal es avanzar en el proceso de clasificación a los Juegos Paracentroamericanos y del Caribe, una de las primeras etapas del camino hacia el sueño olímpico: Los Ángeles 2028.

Cada competencia me permite ganar experiencia, ajustar mi preparación y seguir construyendo este el sueño de representar al país en el más alto nivel del deporte paralímpico”, destacó.

