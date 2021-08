Amargo reencuentro de Andrés Carevic y Geiner Segura

Andrés Carevic y Geiner Segura, la exitosa mancuerna que llevó a Alajuelense a ganar un título nacional y uno internacional, tendrá un nuevo pero amargo reencuentro este sábado a las 7 p. m. en la Catedral.

La Liga llega sexta en la tabla con apenas dos puntos, mientras que los brumosos son penúltimos con una sola unidad. O sea, el que pierda casi que se puede ir despidiendo.

Segura y Carevic se vieron las caras por primera vez el torneo pasado, días después de que Geiner renunciara a la Liga para asumir el banquillo de Cartaginés.

Geiner jaló de la institución rojinegra el 16 de abril y ocho días después ya estaba retando a su exjefe en su debut oficial como entrenador brumoso, el 24 de ese mismo mes, en el Fello Meza.

En tres juegos, las luces aún no encienden en Alajuelense. Foto: Rafael Pacheco En tres juegos, las luces aún no encienden en Alajuelense. Foto: Rafael Pacheco (Rafael Pacheco Granados)

En aquel entonces la situación era diferente para la Liga, ya que vivía un dulce momento: era el campeón nacional, estaba invicto y goleaba al equipo que se le pusiera enfrente.

Mientras que Cartago andaba como siempre, dando tumbos y raspando la olla para ver si se le hacía el milagro de clasificar, objetivo que al final no logró. El resultado del enfrentamiento entre el técnico manudo y su exmano derecha fue un contundente 4-1 a favor del León.

Alajuelense - Cartaginés, sábado, 7 p. m., estadio Alejandro Morera, transmisión por FUTV

Se necesitan

Desde que esa mancuerna se separó, a los dos técnicos no les ha ido muy bien, por eso el partido de este sábado es crítico para ambos.

La Liga empató los dos primeros partidos del campeonato y de recibir una paliza de 4-1 en la Supercopa a manos de Saprissa; mientras que los brumosos arriban a la Catedral con un punto, también recibiendo una goleada de 4-0 cortesía de Grecia en la primera jornada.

Carevic tuvo buenos resultados cuando se fue Géiner, pero conforme pasaron las fechas, el equipo fue decayendo hasta llegar a los seis partidos que acumula sin ganar, contando el torneo pasado y este.

Géiner Segura solo ha ganado un partido con Cartaginés. Foto Jeffrey Zamora Géiner Segura solo ha ganado un partido con Cartaginés. Foto Jeffrey Zamora (Jeffrey_Zamora)

El primer juego de Carevic sin Geiner fue dulce, quizás en el mejor momento de la Liga y en peor de Saprissa. Goleada estrepitosa de 5 a 0 de visita al archirrival.

Luego Alajuelense siguió sobre ese rumbo, probablemente porque los conceptos que Geiner dejó, sobre todo en defensa, seguían frescos. Le ganó 3-0 a Jicaral, 4-1 a Cartaginés (debut de Geiner) y 2-1 a Sporting.

A partir de ese momento, se le vino la noche al León y todavía no sale el sol en Alajuela, porque la Liga empató sin goles con Guadalupe en el cierre de la fase regular, perdió la semifinal con Saprissa, empató los primeros dos partidos del actual torneo actual y se lo sopapearon en la Supercopa.

O sea, el equipo conforme más se aleja de la partida de Geiner, se ve peor. Ahí están los números.

Pero Geiner no se queda atrás, ya que solo ha ganado un partido con Cartaginés, 2-0 a Grecia en la fecha 21 del torneo pasado.

En sus cinco partidos, tiene ese triunfo, dos empates y tres derrotas, o sea, cuatro puntos de quince posibles. Muy flojo.

A morderse

El técnico manudo, pese a los fracasos, dice estar tranquilo.

“Estamos haciendo todo el esfuerzo para tratar de cambiar la situación del arranque, trabajar más fuerte como lo venimos haciendo, buscarle la vuelta para salir adelante y sé que tenemos un equipo de jerarquía”, comentó Carevic este viernes en conferencia de prensa.

El argentino se defendió como un gato panza pa’ arriba de quienes critican el proyecto de la Liga del futuro porque en estos primeros partidos le haya dado prioridad a los más viejillos, dejando relegados a los cachorros.

“Fíjate, en el torneo pasado los minutos de menores que sumó este equipo. ¿Saben cuántos fueron?, 7.150. Lo que pasa es que llevamos dos fechas y porque no juega un pibe (joven) me están diciendo que es contradictorio. Primero hay que ver la estadística, cómo se fundamentan las cosas y después hacer las preguntas. El proceso va por buen camino”, criticó.

Añadió que no bajará los brazos y que el partido contra Cartaginés es la oportunidad de levantarse. “Trataremos de hacer un buen partido para ganarlo, para seguir sumando en la tabla”.

Otra cosa

Por su parte, Segura recordó aquel juego en el que la Liga lo estrenó como técnico y reconoció que hoy en día ambos cuadros están metidos en un zapato.

“En aquel momento venía entrando a la institución, no habíamos tenido tiempo para trabajar, siempre tratamos de hacer análisis profundos y esperamos ir viendo una mejora partido a partido”, manifestó.

Del rival, dijo que pese a que viene de verse muy mal contra el Sapri, eso no quita que será un duro compromiso.

Los morados han hecho ver muy mal a la Liga. Foto: Rafael Pacheco Granados Los morados han hecho ver muy mal a la Liga. Foto: Rafael Pacheco Granados (Rafael Pacheco Granados)

“Los rivales son distintos, perdieron una final, sin embargo, eso no dice que la Liga no tenga o no sea un gran equipo, nosotros llegamos con necesidades, haremos el plan operativo sabiendo y respetando lo que es Alajuelense”.

Segura dice que ambos equipos llegan presionados al partido y que sus jugadores son muy conscientes de la importancia de un triunfo.

“Ese es el diario vivir de los grandes, vamos a tratar de hacer un buen trabajo y tratar de ganar”.