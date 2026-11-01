Amarini Villatoro tomó esta determinación con el cuestionado Kevin Briceño para el partido con San Carlos

Kevin Briceño ha sido el punto más criticado de Cartaginés, a pesar de lograr el objetivo de estar en la final de la Copa Centroamericana y estar peleando por el liderato.

Kevin Briceño se mantiene como estelar. (JOHN DURAN/AFP)

Contra Olimpia, los dos goles fueron con responsabilidad del arquero y para este duelo contra San Carlos, el entrenador, Amarini Villatoro, tomó la decisión de mantener a Briceño en el arco y respetar su peso en el equipo pese a los fallos.

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El resto de la alineación la completa Luis Olivas, Carlos Barahona, Diego Mesén, José Luis Quirós, Luis Flores, Geancarlo Castro, Manuel Morán, Tepa González, Joaquín Alonso Hernández y Gian Mauro Morera.