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Amarini Villatoro tomó esta determinación con el cuestionado Kevin Briceño para el partido con San Carlos

Cartaginés recibe a San Carlos a las 11 a.m.

Por Eduardo Rodríguez

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Kevin Briceño ha sido el punto más criticado de Cartaginés, a pesar de lograr el objetivo de estar en la final de la Copa Centroamericana y estar peleando por el liderato.

Kevin Briceño celebró los goles de Cartaginés ante el Olimpia de Honduras, con los cuales consiguieron el pase a la final de la Copa Centroamericana.
Kevin Briceño se mantiene como estelar. (JOHN DURAN/AFP)

Contra Olimpia, los dos goles fueron con responsabilidad del arquero y para este duelo contra San Carlos, el entrenador, Amarini Villatoro, tomó la decisión de mantener a Briceño en el arco y respetar su peso en el equipo pese a los fallos.

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El resto de la alineación la completa Luis Olivas, Carlos Barahona, Diego Mesén, José Luis Quirós, Luis Flores, Geancarlo Castro, Manuel Morán, Tepa González, Joaquín Alonso Hernández y Gian Mauro Morera.

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Eduardo Rodríguez

Eduardo Rodríguez

Bachiller en periodismo egresado de la Universidad Latina y técnico en Marketing Digital. Creador de contenido deportivo en TikTok y apasionado por el fútbol nacional, internacional y el tenis