Amistoso entre Dinamarca y Ucrania por poco acaba en terrible desgracia con reconocido futbolista

El mediocampista danés Christian Eriksen volvió a vivir un momento muy complicado, pero que por suerte no pasó a más, este domingo en el amistoso entre su selección, Dinamarca, y Ucrania cuando se desvaneció y se pensó lo peor.

Sobre los 65 minutos, el volante se desvaneció y se tuvo que detener el encuentro ante la preocupación de todos los compañeros y rivales, además del público presente, ya que este mismo jugador ya había pasado por un episodio que estuvo cerca de costarle la vida dentro de un terreno de juego.

El centrocampista danés sufrió un paro cardíaco súbito el 12 de junio de 2021 durante el partido entre Dinamarca y Finlandia por la fase de grupos de la Eurocopa de dicho año. Se desplomó repentinamente sobre el césped y requirió reanimación cardiopulmonar (RCP) y descargas con un desfibrilador en el mismo campo de juego.

Eriksen volvió a sufrir un episodio complicado de salud dentro de la cancha (BO AMSTRUP/AFP)

Compañeros estaban muy afectados (BO AMSTRUP/Ritzau Scanpix via AFP)

En la Euro 2021 sufrió otra situación de salud que puso en riesgo su vida (BO AMSTRUP/Ritzau Scanpix via AFP)

El juego se suspendió por lo ocurrido con Eriksen (BO AMSTRUP/Ritzau Scanpix via AFP)

Eriksen volvió a sufrir un desvanecimiento y, luego de varios reportes oficiales de la parte médica de su selección danesa, informaron que el volante está consciente y se encuentra bien, pese a la alarmante situación que le tocó revivir cinco años después de ese primer capítulo que vivió en la Eurocopa del 2020, que por la pandemia se efectuó en el 2021.

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El encuentro fue detenido minutos después de lo que le tocó vivir a Eriksen y finalizó con victoria de Dinamarca 2-1 con los goles de Patrick Dorgu y Joakim Maehle, mientras que para los ucranianos marcó Viktor Tsigankov.

Dinamarca no está clasificada para la Copa del Mundo de Estados Unidos, Canadá y México en el 2026, al igual que la selección nacional de Ucrania, que tampoco logró el boleto a la máxima cita del fútbol a nivel de países.