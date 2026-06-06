James Rodríguez protagoniza escándalo tras supuesto desplante a la hija del presidente de Colombia

El futbolista colombiano James Rodríguez se convirtió en tendencia durante los últimos días luego de que un video captado durante un acto oficial previo al Mundial 2026 desatara una intensa polémica en redes sociales por un supuesto desplante hacia Antonella Petro, hija menor del presidente de Colombia, Gustavo Petro.

Las imágenes generaron miles de reacciones y dividieron opiniones entre quienes consideraron que el capitán de la Selección Colombia ignoró a la joven de 17 años y quienes defendieron que todo se trató de un malentendido.

El video que encendió la polémica

James Rodríguez quedó en el centro de la polémica tras un video junto a Antonella Petro. (RAUL ARBOLEDA/AFP)

El incidente ocurrió el pasado 4 de junio durante la ceremonia de entrega del pabellón nacional a la Selección Colombia antes de su viaje para disputar el Mundial 2026.

En un video que rápidamente se volvió viral se observa a Antonella Petro acercándose a James Rodríguez mientras los jugadores saludaban a los asistentes presentes en la tarima presidencial.

Según interpretaron miles de usuarios, la joven le habría solicitado una fotografía y un autógrafo al futbolista, quien continuó saludando a otras personas sin detenerse.

LEA MÁS: Video: Así juega Juan Pablo Añor, el nuevo e inesperado fichaje extranjero de Alajuelense

La situación provocó una avalancha de comentarios en redes sociales, donde algunos calificaron el momento como un desplante hacia la hija del mandatario colombiano.

Incluso figuras cercanas al gobierno se pronunciaron sobre el tema. La concejala de Bogotá, Heidy Sánchez, criticó la actitud del jugador, mientras que Andrea Petro, hermana mayor de Antonella, aseguró públicamente que la situación representó una “humillación pública” para una menor de edad.

Antonella salió en defensa de James

La controversia surgió durante un acto oficial previo al Mundial 2026. (OMAR VEGA/Getty Images via AFP)

Sin embargo, la controversia comenzó a perder fuerza cuando la propia Antonella decidió referirse al tema mediante un video publicado en TikTok e Instagram.

La joven reafirmó la admiración que siente por el futbolista y recordó que uno de los momentos más felices de su infancia fue celebrar el histórico gol de volea que James le marcó a Uruguay en el Mundial de Brasil 2014.

Además, aprovechó para enviar un mensaje de unidad a los aficionados colombianos.

“A nuestra Selección hay que apoyarla con unidad. En la cancha somos un solo país”, expresó.

La respuesta del capitán colombiano

Horas después, James Rodríguez respondió directamente al mensaje de Antonella y aclaró que nunca escuchó la solicitud debido al ruido que había en el lugar.

“¡Antonella, esa foto va! Adicional cuenta con mi camiseta, dime dónde te la hago llegar. Gracias por tu aliento para mí y para todos mis compañeros. Pd: La próxima me hablas más fuerte, abrazo”, escribió el mediocampista.

La respuesta fue ampliamente compartida en redes sociales y ayudó a reducir la tensión que se había generado durante los días anteriores.

Gustavo Petro también reaccionó

Los jugadores de la Selección Colombia pueden tener cualquier posición política, pero hacerle un desplante a Antonella, una adolescente que juega fútbol, solo por ser la hija del presidente Petro es horrible.



Muy mal James Rodríguez. Qué decepción. pic.twitter.com/otUIaanBPN — César García Garzón (@elojodelsalmon) June 4, 2026

El presidente colombiano también compartió el mensaje de James y aprovechó para responderle públicamente.

“Gracias James, primero la unidad de Colombia y la paz”, escribió.

Sin embargo, también agregó un comentario que generó nuevas reacciones.

“Sí conoces a mi hija de antes porque te la presenté de pequeñita, siendo alcalde de Bogotá, lamento que lo hayas olvidado, porque te adoraba”, añadió el mandatario.

Pese a las aclaraciones de los involucrados, el episodio continúa generando debate en redes sociales, donde muchos usuarios siguen discutiendo si realmente existió un desplante o si todo fue producto de una mala interpretación de las imágenes.