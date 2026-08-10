Analista arbitral señala un grosero error que perjudicó a Herediano ante Alajuelense

Con el resultado momentáneo a favor de la Liga, una posible mano en el área de Alajuelense que pudo ser penal para Herediano no se terminó pitando.

Corría el minuto 57, cuando el Team mandó un centro y le pegó en la mano a Yeison Molina.

A Heredia no le pitaron un penal ante la Liga (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

En La Teja le consultamos al analista arbitral y exsilbatero nacional, Henry Bejarano, que dejó claro que la acción fue un claro error que perjudicó al Team.

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“Eso es penal porque la mano está en una posición no natural y el VAR le dice que juegue, es increíble, eso era penal”, apuntó de manera tajante Bejarano.