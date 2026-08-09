Carlos Vela informa si Alajuelense hará un nuevo fichaje por lesión de Daniel Chacón

La grave lesión de rodilla de Daniel Chacón en Alajuelense deja un espacio en la media cancha, ya que estará alrededor de nueve meses fuera de las canchas.

En la previa del partido contra Herediano, de este domingo, Carlos Vela fue consultado por FUTV acerca de si habrá algún fichaje más en el plantel.

Carlos Vela dijo que no habrán más fichajes pese a la lesión de Chacón (Prensa Alajuelense/Liga Deportiva Alajuelense)

“Nos vamos a quedar como estamos; regresa Deylan Aguilar del premundial, más los otros chicos que venían atrás, más lo de jerarquía que tenemos; entonces en el medio campo estamos firmes”.

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“Con este tipo de situaciones se abren oportunidades para otros muchachos que vienen empujando y tocando la puerta”, mencionó Vela.