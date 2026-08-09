Deportes

Carlos Vela informa si Alajuelense hará un nuevo fichaje por lesión de Daniel Chacón

Vela confirmó que se quedarán con el equipo como está pese a la grave lesión

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Por Eduardo Rodríguez

La grave lesión de rodilla de Daniel Chacón en Alajuelense deja un espacio en la media cancha, ya que estará alrededor de nueve meses fuera de las canchas.

En la previa del partido contra Herediano, de este domingo, Carlos Vela fue consultado por FUTV acerca de si habrá algún fichaje más en el plantel.

Carlos Vela fue anunciado a mediados de junio como el nuevo gerente deportivo de Liga Deportiva Alajuelense.
Carlos Vela dijo que no habrán más fichajes pese a la lesión de Chacón (Prensa Alajuelense/Liga Deportiva Alajuelense)

“Nos vamos a quedar como estamos; regresa Deylan Aguilar del premundial, más los otros chicos que venían atrás, más lo de jerarquía que tenemos; entonces en el medio campo estamos firmes”.

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“Con este tipo de situaciones se abren oportunidades para otros muchachos que vienen empujando y tocando la puerta”, mencionó Vela.

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Eduardo Rodríguez

Bachiller en periodismo egresado de la Universidad Latina y técnico en Marketing Digital. Creador de contenido deportivo en TikTok y apasionado por el fútbol nacional, internacional y el tenis

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