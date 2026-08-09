Deportes

Rescalvo eligió al sustituto de Daniel Chacón en Alajuelense, mientras que Herediano va con todo

Alajuelense visita al Herediano a las 6 de la tarde

EscucharEscuchar
Por Eduardo Rodríguez

Alajuelense buscará mantener la racha de victorias de la mano de Ismael Rescalvo, mientras que el Herediano y José Giacone están urgidos de ganar tras un irregular inicio de torneo.

Los visitantes saldrán con Washington Ortega en el arco, junto a Yeison Molina, Alexis Gamboa, John Paul Ruiz y Deylan Paz.

Supercopa, Alajuelense vs. Herediano
A las 6 inicia el encuentro (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

Juan Pi Añor, Celso Borges, Rashir Parkins, Kenyel Michel, Jeison Lucumí y Ronaldo Cisneros completan el once del técnico español.

Por su parte, los campeones nacionales llegan con urgencias y es por esto que Giacone va con todo.

LEA MÁS: Jefferson Brenes asegura que tiene una espinita pendiente que sorprendió a muchos morados

Dani Carvajal en la portería, Getsel Montes, Haxel Quirós, Elías Aguilar, Sergio Rodríguez, Keyner Brown, Emerson Bravo, Keysher Fuller, Darryl Araya, Eduardo Juárez y Marcel Hernández.

LA TEJA
La Teja
boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Teja en WhatsApp
AlajuelenseLDAHerediano
Eduardo Rodríguez

Eduardo Rodríguez

Bachiller en periodismo egresado de la Universidad Latina y técnico en Marketing Digital. Creador de contenido deportivo en TikTok y apasionado por el fútbol nacional, internacional y el tenis

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.