Rescalvo eligió al sustituto de Daniel Chacón en Alajuelense, mientras que Herediano va con todo

Alajuelense buscará mantener la racha de victorias de la mano de Ismael Rescalvo, mientras que el Herediano y José Giacone están urgidos de ganar tras un irregular inicio de torneo.
Los visitantes saldrán con Washington Ortega en el arco, junto a Yeison Molina, Alexis Gamboa, John Paul Ruiz y Deylan Paz.
Juan Pi Añor, Celso Borges, Rashir Parkins, Kenyel Michel, Jeison Lucumí y Ronaldo Cisneros completan el once del técnico español.
Por su parte, los campeones nacionales llegan con urgencias y es por esto que Giacone va con todo.
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Dani Carvajal en la portería, Getsel Montes, Haxel Quirós, Elías Aguilar, Sergio Rodríguez, Keyner Brown, Emerson Bravo, Keysher Fuller, Darryl Araya, Eduardo Juárez y Marcel Hernández.