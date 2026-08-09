Jefferson Brenes asegura que tiene una espinita pendiente que sorprendió a muchos morados

Jefferson Brenes asegura que su intención es poder llegar pronto al fútbol internacional. (Fotografías: Podcast de la hinchada/La Nación)

Jefferson Brenes fue la figura del Saprissa este sábado tras el triunfo por 2-0 ante Puntarenas FC, ya que anotó los dos goles del encuentro.

Tras el pitazo final, el diez morado aseguró que los tantos le dan mucha confianza y además reveló una espinita que tiene clavada, relacionada a su pasó por el Saprissa.

“Me siento muy bien con las anotaciones, he venido trabajando para eso, y Dios me premia con dos anotaciónes que me llenan de mucha confianza”, comentó a Fox.

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Lejos de pensar en los dos años que tiene el Monstruo sin títulos, el limonense aseguró que busca aumentar su nivel para irse a jugar al extranjero es uno de sus objetivos.

“Creo que me he sentido mejor, tenía rato de no hacer una pretemporada y obviamente me iba a caer bien meterme de lleno con el equipo, por ahí cuando viajaba con la Selección entraba a medio camino y le costaba un poquito más a uno.

“Soy autocrítico, siempre me gusta mejorar, siempre estar en buen nivel y más en esta institución que uno siempre tiene que dar el 100%”, añadió.

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Jefferson Brenes cuenta qué pasó con las ofertas del extranjero

Brenes asegura que hace un tiempo tuvo oportunidad de salir del país y no se le dio, por lo que está abierto a opciones que aparezcan.

“Por ahí tengo una espinita, antes de la lesión que tuve se me cayeron unas ofertas en el extranjero que al final eran muy buenas. A lo que apuesto ahora es a retomar el nivel para que se me vuelvan a recibir las puertas en el extranjero.

“Por opciones siempre preguntan, es bueno que pregunten, pero al final de cuentas estamos manejando algunas situaciones en lo administrativo y personal también y sí se llegan a dar las opciones por las que han llamado, pues bienvenidas sean”, comentó.