Esto fue lo que hizo el portero del Saprissa con un niño al final del partido que hizo reaccionar hasta a la afición de Alajuelense

Lo que hizo el portero de Saprissa, Abraham Madriz, cuando un niño logró meterse a la cancha para darle un abrazo, habla mucho de cómo es él como persona.

La escena que se hizo viral en redes sociales se dio este sábado en el estadio Lito Pérez de Puntarenas, luego de que los morados vencieran 2 por 0 a los puntarenenses.

Al finalizar el partido, Abraham estaba saludando a uno de sus compañeros, cuando se ve aparecer a un niño que venía corriendo. Cuando el pequeño llegó hasta el portero, se quitó la camiseta y se lanzó a los brazos de Madriz, quien también lo abrazó.

Portero de Saprissa tuvo un admirable gesto con niño que se metió a la cancha para abrazarlo. (Rafael Pacheco)

Le regaló la camiseta

El arquero le dice unas cuantas palabras y luego se quita la camiseta y se la da al niño, quien la recibe llorando y haciendo gestos de triunfo y felicidad porque logró hablar con el jugador que tanto admira y recibir lo que para él es un tesoro.

Ya para ese momento estaba ahí un agente de seguridad asegurándose de que todo transcurriera en orden. Luego de darle la camita, el portero le vuelve a dedicar unas palabras y lo abrazó otra vez. Después de eso, el agente de seguridad lo acompaña a salir de la cancha, pero el chiquito va que no cree en nadie y sale haciendo gestos con las manos, incitando a los morados a apoyar a sus jugadores.

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El video se hizo viral en redes sociales y los comentarios de la gente han sido muy positivos hacia Madriz por la gran humildad que demostró.

“Ese niño por el resto de su vida llevará grabado ese gesto tan maravilloso...”, escribió una persona en Facebook.

“Abraham, mis respetos, Dios te bendiga por ese gesto, nunca en la vida ese niño te olvidará. Por más alto que llegues, nunca pierdas eso…”, comentó otro aficionado.

“Soy manudo, pero este gesto me desbarató el alma; aquí estoy en un puro lagrimeo...”, destacó alguien más.

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El portero de Saprissa tuvo un gesto ejemplar con un niño que se metió a la cancha

Trayectoria

Madriz tiene 22 años. En la temporada 2021-22, el portero saprissista estuvo en el banco de suplencia y, pese a no jugar un solo partido, fue campeón del Torneo Apertura 2022.

Abraham debutó el 23 de noviembre de 2022, en el Torneo de Copa, en la segunda vuelta contra el Uruguay de Coronado; en esa ocasión los morados ganaron 2-0.

El 6 de mayo de 2023, debutó en la máxima categoría costarricense sustituyendo a Esteban Alvarado en el encuentro ante el Municipal Grecia. Entró al minuto 67 y Saprissa tuvo una holgada victoria de 5-1.