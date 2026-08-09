Hernán Medford: “Los equipos también tiene derecho de hacerle goles a Saprissa”

Hernán Medford destacó el buen arranque de Saprissa. (Jorge Navarro para La Nacion /Jorge Navarro)

Hernán Medford vive un arranque de semestre muy positivo con el Saprissa, en el que suma cinco triunfos al hilo, tres por el Apertura 2026 y dos por Copa Centroamericana.

Este sábado, tras triunfar 2-0 en el estadio Lito Pérez ante Puntarenas FC, destacó que su equipo sigue ganando, a lo que hay que darle el mérito como lo principal.

En una conferencia de prensa marcada por los problemas de sonido en la sala de prensa del estadio, la cual no se pudó escuchar por las radios de manera clara, Hernán destacó como su equipo se acopló a su idea de juego y la mejoría que se nota partido tras partido.

LEA MÁS: Hernán Medford dio un vuelco total a la alineación del Saprissa ante Puntarenas FC

Medford hizo diversos cambios en su alineación este sábado y el equipo le respondió sin ningún problema.

“Eso lo deja a uno tranquilo, sabiendo que como decimos en el fútbol, todos estamos puntita de pie para poder iniciar un partido. Me tengo que sentar y analizar quién va a ir al banquillo porque no hay mucho tiempo para el próximo partido (el martes)”, dijo.

El Pelícano también destacó que por primera vez en en esta seguidilla de triunfos, se fue con la valla invicta, al no recibir goles.

“A mí desde el primer partido me parece bien la fase defensiva, porque si ganamos los partidos es por algo, el fútbol es de matemáticas, 2-1 es ganar. 5-1 es ganar, 2-0 es ganar, quier decir que desde mi delantero hasta mi defensa, han defendido bien.

“¿Sabe porqué a veces nos meten goles? Porque el equipo rival tiene sus condiciones y hay que darles méritos. Jugamos ante buenos jugadores que también tienen derecho de meterle un gol a Saprissa, veamos la virtud del rival también", comentó.

LEA MÁS: Fidel Escobar sonríe porque recibió una noticia que cambiará su vida para siempre

Medford cerró con un llamado a la calma de que esto apenas está comenzando.

“Esto no es de un día para otro, todo lo que estamos haciendo nosotros es con una planificación desde un inicio y esperemos que esa planificación termine bien y como les dije, no hemos ganado nada, no estamos celebrando nada.

“Estamos contentos porque se ganó un partido pero todavía falta mucho y lo que viene es todavía más difícil que lo que nos ha tocado”.