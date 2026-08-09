Presidente del Saprissa pide apoyo a la afición para una noble causa

Don Roberto Artavia, presidente del Saprissa, quiere tener un lindo gesto con el niño que le pidió la camisa a Abraham Madriz tras el partido que disputaron este sábado los morados en Puntarenas.

En su cuenta de X, el presidente tibaseño lanzó un llamado a los aficionados para localizar al niño, con el fin de hacerle una invitación para que conozca el estadio de los morados.

Artavia quiere localizar al niño que le pidió la chema a Madriz en el Puerto (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

“El momento con el que me quedo esta semana fue este gesto de Abraham. Sumamos un morado más por el resto de su vida”.

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“Por cierto, les pido compartir esta publicación, pues me encantaría contactar a la familia del niño para invitarlos al partido contra Cartaginés del fin de semana. Si sueña con jugar en Saprissa, como él mismo dijo, es importante que vaya conociendo la Cueva”, mencionó Artavia.