Rescalvo se prepara para su primera gran prueba de fuego cuando visite al Herediano

La Liga Deportiva Alajuelense de Ismael Rescalvo tendrá su primera gran prueba de fuego este domingo cuando visite al Herediano.

Pese a que ya jugaron por la Supercopa, con triunfo florense en el debut del español en el banquillo, ese encuentro fue durante la pretemporada.

Rescalvo tendrá una gran prueba este domingo ante Heredia (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

Los leones, de la mano del nuevo timonel, han tenido un inicio con dudas tras igualar en la incómoda cancha de Grecia ante Sporting.

Tras ese pinchazo, solo saben ganar, con más o menos brillo, pero lo lograron contra Xelajú por la Copa Centroamericana por la mínima, al igual que sufrieron con un agónico tanto al cierre sobre Escorpiones y el pasado martes con posiblemente el mejor juego hasta el momento de la era Rescalvo tras superar al Diriangén en Nicaragua 1-3.

LEA MÁS: Jafet Soto explica la situación detrás de la ausencia de Fernando Lesme con el Herediano

Al Chunche le gusta el progreso con Rescalvo

La Teja conversó con una leyenda del liguismo, como Mauricio Montero, quien confesó que con el paso de los partidos le ha gustado el avance del equipo con el español.

“Ha ido de menos a más; yo había dicho que él ocupaba alrededor de cinco partidos para ver su evolución, y que conozca los jugadores y ellos el tipo de fútbol que él quiere practicar, el sistema y la manera de jugar.

Alajuela suma tres triunfo al hilo (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

“En el último encuentro ya se vio totalmente diferente a lo que se venía jugando. Me ha gustado porque antes tocaba mucho balón, pero sin profundidad, pero en este último juego se vio cómo aprovechaba más”, dijo el Chunche.

Sobre el duelo de este domingo contra Herediano, como visitante, Mauricio lo ve como una gran prueba para Rescalvo.

“Sí, pero habría que ver si ganara, cómo sería; es decir, puede ganar con posición de balón sin perder la esencia de él, pero si gana de otra forma, renunciando a lo que viene haciendo, es un cambio que puede hacer.

“Entre estos equipos, cuando se gana, son golpes de autoridad, y más contra un Herediano que viene herido y, en caso de ganar, el puesto de Giacone quedaría ardiendo”, concluyó Mauricio.

Reconocido aficionado opina sobre el español

LEA MÁS: Esto es lo que pierden los futbolistas cuando un club reporta menos salario

Andrés Ramírez, periodista de Repretel, dio a conocer su opinión sobre la labor del español hasta el momento.

“Creo que hay que dejarlo trabajar. Me gusta un detalle: cuando la Liga mete gol, los de la banca celebran con él y lo abrazan. Eso habla bien de su manejo de grupo, y espero que su trabajo se vaya viendo. Tampoco es improvisado, ni es el primer equipo que dirige.

“Por supuesto que el partido en Heredia es una gran prueba. Ese encuentro podría ser un bálsamo de confianza para él, para que la afición comience a creer más en su propuesta”, le dijo Ramírez a La Teja.