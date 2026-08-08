Jafet Soto explica la situación detrás de la ausencia de Fernando Lesme con el Herediano

Fernando Lesme no ha podido debutar todavía con el Herediano. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

Una de las grandes dudas de muchos en el inicio del semestre en el Herediano ha sido la ausencia de Fernando Lesme y porqué aún no se le permite debutar con los florenses.

Jafet Soto, presidente rojiamarillo, salió al paso de las versiones que afirman que una deuda que el club sostiene con el Ministerio de Hacienda no le ha permitido ser inscrito.

El dirigente dio su versión de los hechos y en qué consiste la deuda en cuestión que tiene frenada la inscripción del futbolista ante la Unafut.

“Estamos corriendo para solucionar el tema de Lesme, no es un problema nuevo eso, es un problema que tiene doce años y que herederó Fuerza Herediana con documentos de 1996, 1997, 1998, 2000, 2001, 2006, 2007 y 2012 antes que entrara Fuerza Herediana y nos tenemos una responsabilidad muy grande con uno de los ministerios más importantes de este país, el cual estamos solucionado.

“Tenemos la línea de cómo lo estamos solucionando, la manera de hacerlo, es un tema del Club Sport Herediano y es de los llamados pasivos contigentes que heredó Fuerza Herediana en su momento”, indicó.

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Deuda de Herediano con Hacienda frena inscripción de Fernando Lesme

Jafet Soto explicó la situación que tiene amarrado a Fernando Lesme. (Lilly Arce/Lilly Arce)

Los rojiamarillos necesitan resolver esta situación para que la Dirección General de Migración y Extranjería les apruebe el trámite de cambio de patrono, tras jugar con el Municipal Liberia el torneo anterior y darle el nuevo permiso de trabajo al paraguayo.

La Unafut no puede autorizar la inscripción del jugador hasta que todos los trámites estén disponibles, por este motivo no jugará este domingo ante Alajuelense, dado que el asunto aún no está resuelto.

Un punto a favor del Team es que el plazo de inscripciones en la primera división aún le resta más de un mes abierto, el organizador del torneo confirmó días atrás que el plazo cierra hasta el 17 setiembre.

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Fernando Lesme ha tenido varios problemas desde su llegada a Herediano

La llegada de Fernando ha tenido todo tipo de tropiezos con los florenses. Al llegar al club la idea era venderlo al extranjero, pero una lesión con la que llegó no permitió que se pudiera hacer la operación.

Al tener que dejarse al guaraní, la institución tuvo que liberar una de sus plazas de foráneo, por lo que debió darle la salida al mexicano José de Jesús “Tepa” González, quien originalmente estaba en los planes.

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Luego el problema fue con el Zelaya de México, exequipo del sudamericano, a quien el jugador acusó de presentar un contrato falso con su firma para retenerlo a la fuerza y por eso no mandar los papeles para demostrar que no tenía dos contratos.

Luego aparece la situación con Hacienda, por lo que al hacer un recuento, el atacante ya se ha perdido seis partidos, la Super Copa, la Recopa, dos del Apertura 2026 y dos de la Copa Centroamericana y este dmingo sumará uno más.