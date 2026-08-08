José Giacone ya experimentó lo que es perder su puesto en Herediano a manos de Alajuelense

Para todos es bien conocido que en el Club Sport Herediano hay muy poca paciencia con sus entrenadores, siempre se encienden las alarmas cuando los resultados empiezan a no acompañar a los florenses y eso súmele que se aproxime un juego ante la Liga Deportiva Alajuelense.

José Giacone ha tenido un arranque de temporada peculiar, debido a que ganó dos cetros como lo son la Supercopa, ante la Alajuela, y la Recopa a Saprissa; sin embargo, en el Apertura no conoce la victoria en la cancha, ya que solo sumó tres puntos en la mesa contra Puntarenas por alineación indebida en la primera fecha, este partido terminó 1-1.

Giacone quedó fuera de Heredia ante la Liga en el 2020 luego de semifinales (Jose Cordero)

Este domingo, luego de un golpe fuertísimo de los monarcas nacionales en Copa Centroamericana que los tiene al borde de la eliminación al caer 1-0 ante el Alianza de El Salvador, reciben a los rojinegros en el estadio Carlos Alvarado, en un compromiso de mucha obligación para el timonel argentino y sus pupilos.

Giacone ya conoce lo que es despedirse de su puesto como entrenador en Heredia luego de un partido contra los Leones; esto fue en el 2020, tras las semifinales del certamen de Clausura, en el que la Liga se impuso en la ida 2-0, y en el último partido que se jugó en el viejo Rosabal Cordero, empatar sin anotaciones y quedar en el camino en dicho torneo.

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Pese a que el inicio de los campeones nacionales no ha sido el deseado, Jafet Soto fue claro en que están contentos con el técnico sudamericano.

“Siempre ha tenido el respaldo desde que llegó. Giacone es un entrenador que nos ha dado mucho y que estamos como él; estamos ocupados, no estamos preocupados porque tenemos un gran equipo”.

La salida de Giacone fue en el último juego que se disputó en el viejo Rosabal Cordero (Jose Cordero)

La lista de entrenadores que han quedado fuera tras jugar ante la Liga

La lista de técnicos que han perdido su puesto en Heredia luego de un partido contra la Liga incluye al ya fallecido Orlando de León en el 2010.

Curiosamente Jafet Soto ha dado un paso al lado en tres oportunidades tras un encuentro ante los erizos, en el 2012, 2019 y 2020.

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Claudio Jara fue otro que se marchó en el 2012, seguido de Marvin Solano en el 2014, Mauricio Wright en el 2015, Odir Jacques en el 2016, Jaime de la Pava en 2018, Géiner Segura, el Pitty Altamirano en el 2024 y el ya mencionado caso de Giacone en el 2020.

Los florenses de la mano de don José reciben a los leones en el Rosabalito este domingo a las 6 de la tarde por la tercera fecha del campeonato nacional en un partido de muchas urgencias para los rojiamarillos tras los últimos resultados negativos.