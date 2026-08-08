Ismael Rescalvo se pasó de sincero e hizo un importante anuncio de cara al juego contra Herediano

Ismael Rescalvo, técnico de Alajuelense, adelantó que algunos de sus jugadores quedaron descartados para el juego entre Herediano, que será el domingo a las 6 de la tarde.

Este viernes, el entrenador habló del primer clásico provincial que enfrentará ante el campeón en el torneo nacional. La LDA y Heredia se habían visto las caras pero en la Supercopa, duelo que ganaron los florenses, con un gol de Elías Aguilar.

El entrenador confirmó que Fernando Piñar, Ronald Matarrita y Aarón Salazar quedaron descartados para este encuentro.

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Ismael Rescalvo se pasó de sincero y dijo cuáles jugadores quedan descartados para el juego contra Herediano. Foto: Rafael Pacheco. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

“Fernando tuvo un problema en el entrenamiento, hace una semana más o menos, tuvo un esguince fuerte de tobillo, va evolucionando muy bien y para el domingo no va a estar.

“En el caso de Rónald y de Aarón, están con muchas dificultades para llegar a este partido. Nuestro objetivo con ellos, con los tres, es apuntarle al partido de Puntarenas la siguiente semana, para que puedan tener sesiones con el grupo y poder verlos en qué estado están”, afirmó el timonel.

Una deuda

Alajuelense llega a este encuentro con el objetivo de saldar una deuda: y es que en los últimos dos encuentros ante los rojiamarillos, los liguistas no han podido dejarse los 3 puntos. El 7 de febrero empataron 1-1 y el 21 de marzo los leones cayeron 2-1.

Fernando Piñar no estará en el juego entre Herediano y Alajuelense. Foto: José Cordero. (Jose Cordero/José Cordero)

“Es un desafío para nosotros, ir a Heredia y hacer un partido para sacar los tres puntos. Estamos frente al actual campeón de todo, porque ganó el torneo anterior, la Supercopa y la Recopa y eso nos motiva, enfrentamos al mejor equipo hasta el momento, a pesar de que los últimos resultados no han sido lo mejor para ellos”, dijo.