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Ismael Rescalvo se pasó de sincero e hizo un importante anuncio de cara al juego contra Herediano

Alajuelense visitará el estadio Carlos Alvarado para enfrentar a Herediano este domingo, a las 6 p.m.

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Por Yenci Aguilar Arroyo

Ismael Rescalvo, técnico de Alajuelense, adelantó que algunos de sus jugadores quedaron descartados para el juego entre Herediano, que será el domingo a las 6 de la tarde.

Este viernes, el entrenador habló del primer clásico provincial que enfrentará ante el campeón en el torneo nacional. La LDA y Heredia se habían visto las caras pero en la Supercopa, duelo que ganaron los florenses, con un gol de Elías Aguilar.

El entrenador confirmó que Fernando Piñar, Ronald Matarrita y Aarón Salazar quedaron descartados para este encuentro.

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Ismael Rescalvo se pasó de sincero y dijo cuáles jugadores quedan descartados para el juego contra Herediano. Foto: Rafael Pacheco. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

“Fernando tuvo un problema en el entrenamiento, hace una semana más o menos, tuvo un esguince fuerte de tobillo, va evolucionando muy bien y para el domingo no va a estar.

“En el caso de Rónald y de Aarón, están con muchas dificultades para llegar a este partido. Nuestro objetivo con ellos, con los tres, es apuntarle al partido de Puntarenas la siguiente semana, para que puedan tener sesiones con el grupo y poder verlos en qué estado están”, afirmó el timonel.

Una deuda

Alajuelense llega a este encuentro con el objetivo de saldar una deuda: y es que en los últimos dos encuentros ante los rojiamarillos, los liguistas no han podido dejarse los 3 puntos. El 7 de febrero empataron 1-1 y el 21 de marzo los leones cayeron 2-1.

29/07/2026, Alajuela, Estadio Alejandro Morera Soto, CONCACAF Central American Cup, partido entre Liga Deportiva Alajuelense y el Xelaju de Guatemala.
Fernando Piñar no estará en el juego entre Herediano y Alajuelense. Foto: José Cordero. (Jose Cordero/José Cordero)

“Es un desafío para nosotros, ir a Heredia y hacer un partido para sacar los tres puntos. Estamos frente al actual campeón de todo, porque ganó el torneo anterior, la Supercopa y la Recopa y eso nos motiva, enfrentamos al mejor equipo hasta el momento, a pesar de que los últimos resultados no han sido lo mejor para ellos”, dijo.

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Yenci Aguilar Arroyo

Yenci Aguilar Arroyo

Redactora de la sección de Deportes. Trabajó en las secciones de Nacionales, Tiempo Libre y tiene experiencia en comunicación institucional. Cuenta con 18 años de experiencia, desarrollada principalmente en el periodismo escrito. Fue designada Periodista del Año del 2023. Trabajó en el Periódico Al Día.

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