José Giacone respondió si teme por su puesto en el juego ante Alajuelense

Luego de la derrota en El Salvador contra el Alianza, que deja al borde del abismo en la Copa Centroamericana al Club Sport Herediano, los cuestionamientos al técnico no se han hecho esperar.

José Giacone tuvo un inicio de semestre bueno pues ganó la Recopa y la Supercopa, pero tras esos dos cetros, el equipo empezó a venirse abajo. Por eso, en la conferencia de prensa previa al duelo ante Alajuelense del domingo, el timonel contestó si teme por su puesto.

Giacone contestó sobre si teme por su puesto (Jose Cordero/José Cordero)

“Esta pregunta no es muy original, cuando llegué al club decían que iba a durar apenas tres partidos, y salimos campeones para después obtener dos títulos más, en siete meses tenemos tres títulos.

“A nivel personal, hace un año yo gané la Copa y el título en Nicaragua, o sea, cinco títulos, y esa situación que se me plantea está al calor de que me lo dijera un hincha. Son dos empates y una derrota, entonces me parece un poco apresurada esa situación, entiendo que el entrenador es un empleado, pero yo confío mucho en mi trabajo y en mis jugadores”.

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“Eso me enfoca a mí en el trabajo cotidiano, en el diario, para darle a mis jugadores todas las herramientas para el partido siguiente. En realidad, todas esas especulaciones de hinchas, y no solo de heredianos, son situaciones que ya uno está acostumbrado a recibirlas, con un equipo como este, por empatar o perder un partido, así que sigo muy tranquilo y confiado de mi trabajo”, respondió don José.

Sobre si el equipo tiene “campeonitis”tras tantos triunfos, esto fue lo que declaró el entrenador argentino del Team:

Heredia quedó al borde de la eliminación en la Centroamericana (Cortesía: Karla Salazar/La Nación)

“Este equipo ya ha pasado por la situación, en el torneo anterior, de no clasificar y aprendió la lección. El otro día en San Carlos hubo muchas situaciones de gol y no convertimos, a veces lo que pasa es que se te cierra el arco. Hay que seguir entregando el máximo en lo nuestro para salir de esto y sumar de a tres”, señaló Giacone.

Herediano se verá las caras en su campo, el domingo a las 6 de la tarde, ante Alajuelense en una edición más del clásico provincial.