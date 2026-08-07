Jafet Soto respondió lo que hará la próxima vez que vea a Scott Brannon en nuestro país

El presidente del Herediano, Jafet Soto, fue consultado sobre sus vínculos con Scott Brannon, quien se declaró culpable en Estados Unidos por ganancias ilegales obtenidas de alrededor de 25 millones de dólares.

En conferencia de prensa, al jerarca florense se le consultó sobre su relación con Scott y Jafet dejó clara su postura al respecto.

Soto respondió sobre su relación con Scott

“Es lamentable que a un amigo de uno le pase eso; es la vida privada de él, no tengo por qué referirme a la vida privada, pero cuando él venga a Costa Rica, me iré a comer con él y yo me encargo de pasarle la foto a la prensa para que circule y les mando un video, para que no engañen a la gente, pero en el Herediano estamos muy bien, esperando que sea ya el juego del domingo”, mencionó Soto.

Jafet profundizó y hasta aclaró sobre la que salió sobre el Mundial de Rusia 2018, en el que a Scott se le vinculó como invitado del Herediano por ser parte del equipo.

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“El problema es cuando pasa el tiempo y alrededor de esa foto (del póster donde dice que que Scott era de la Junta Directiva) habían carros, también estaban jugadores, y se tomaron las fotos por publicidad de la marca, entonces no sé cuál es el tema con eso. Ya quedó claro que él es muy herediano con el paso del tiempo, eso es lo que les puedo decir”.

“Ahí vi que La Teja tiene una persecución con el club, no conmigo. Vi lo de Rusia, ¿por qué no investigan que había dos o cuatro espacios, y uno podía venderlos? Si se vendían, la plata entraba antes; si no, había que esperarse un año, entonces creo que muchos equipos vendieron”, aclaró Jafet.