Jafet Soto responde con fuerte crítica a Tigo Sports tras pregunta sobre Scott Brannon

En conferencia de prensa, Jafet Soto le lanzó un duro dardo a Tigo Sports (Fox), luego de la demanda que les ganó años atrás, cuando el Herediano pasó a ser transmitido por dicha cablera y luego regresó para que FUTV diera sus encuentros.

El presidente del campeón nacional fue consultado por un periodista de dicho medio acerca de declaraciones de David Patey, expresidente del Team, en las que había mencionado que Scott era accionista del club. A lo que Jafet respondió con un ataque directo al medio de comunicación.

Jafet le tiró con todo a Fox (Tigo Sports) (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

“Usted es de Tigo, es que Tigo todavía no saca lo que se tiene que sacar de la demanda que les ganamos, y cuando yo lo conocí, que fue primero que ustedes, a don Carlos Martínez, su jefe, mexicano, que por cierto ustedes de los mexicanos hablan muy mal y feo, cuando lo conocí en un congreso de Concacaf como expositor, él me dijo que posiblemente pase esto y lo otro y le dije que bueno, don Carlos, tengo muchos amigos a mí y a don Carlos”.

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“No es que don Carlos sea mi gran amigo, pero lo conozco de 20 años de estar metido en el fútbol, y yo dije que estaba bueno y le dije que si iba a ser igual que como es la línea editorial de Tigo Sports y me dijo que no, entonces yo no puedo pensar que es la otra marca (Fox), así que sigo pensando que sigue con el mismo dolor de que les ganamos una demanda y que salimos de ese canal.

“Entonces, las cosas que dicen las personas, yo no me puedo hacer responsable ni puedo opinar; para mí lo que digan los medios no me importa, si no, no estaría sentado aquí. Entonces las personas que hacen declaraciones, no puedo referirme, no es mi estilo”, sentenció Jafet.