Panelista de Fanátikos explota luego de su salida del programa

El espacio de Fox, Fanátikos, sufrió una baja y esta se trata del creador de contenido de Saprissa, Krishua Mora, Saprimundo, el cual expuso en un video su salida del espacio.

El pasado jueves, Mora debió estar en el programa para defender al Monstruo, pero no llegó, por lo que al inicio del espacio de Fox, José Núñez dejó claro que Saprimundo no seguía en el programa, algo que Krishua contestó con un video en redes sociales criticando la forma en la que, según él, se le tiraron indirectas que no le gustaron.

Es por esto que en La Teja hablamos con el hincha morado para que nos brindara más detalles sobre su salida.

“Yo en Fanatikos no continúo, no fue porque me echaron, fue porque yo tomé la decisión. Mucha gente puede pensar que fue por un encontronazo con un panelista, pero no influye en nada; la salida se da por cosas que son exFanátikos que también lo vivieron y que tal vez por miedo o por no hacer problemas no salen a defenderse. Todos los que salen del programa los hacen ver como malagradecidos, como una persona a la que llevaron a Argentina y que luego se apartó del programa”.

Krishua Mora no sigue en Fanátikos (Krishua Mora/Krishua Mora)

“Di mi grano de arena al programa pese al mal pago; ir 9 veces al programa por 50 mil colones es un poco injusto, más que debo tomar 4 buses entre ida y vuelta, ganancia 0, iba de gratis prácticamente; me dirán que me llevaban a Liberia o Puntarenas, pero si iba solo el jefe, nadie lo vería si no van panelistas”.

“No todo fue malo, hubo gente que me extendió la mano; no tengo problemas con la gente de Fanátikos, solo con la cabeza del equipo”, aclaró.

Saprimundo explicó lo que pasó el miércoles, día del juego de Saprissa ante Alianza, y el jueves en el espacio, que fue el detonante de la salida.

“El miércoles me tocaba por rol ir al estadio, pero no podía; mala mía no avisar, pero nunca había estado que debía hacer el programa estando en las afueras del estadio. Yo le expliqué a él; ese día falté, solo estuve en el post partido”.

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“El tema es la forma en la que se dicen las cosas; la gente no sabe lo que se debe hacer para ir a un partido. Las entradas a mí no me las regalan, entonces no llegué a la previa; eso le molestó, como a mí me han molestado muchas cosas, pero no hacen nada para cambiarlo”.

“El jueves había mucha gente haciendo fila y el bus no llegaba, y me atrasé, me comuniqué con él y le expliqué y me dijo que no viniera al programa y que ya eran muchas irresponsabilidades, se metió con otras cosas. Yo iba el sábado al partido del Puerto y Saprissa; ya me dijo que mejor no; lo tomé mal eso, y ahí le dije que mejor me aparto del programa y cada quien por su lado, yo ya no me sentía cómodo ni con los pagos ni con los tratos desde que estoy ahí”, aseguró.

En cuanto al tema de los tratos por parte de José Núñez, esto fue lo que explicó Krishua.

“Cuando él tiene una molestia, yo lo escucho y trato de cambiar. Cuando la moneda es al revés, no tengo esa atención de un jefe, y, ¿a qué voy con esto?, tengo cosas que me molestan, como el pago que no me alcanzaba. Nunca me dijo que me podía ayudar con algo, pero a muchas terceras personas las regañaban frente a panelistas o gente que trabaja con él; era complicado hablar con él”.

“Él nos daba restricciones como hablar con gente de otros programas o anteriores panelistas; era prohibido, era como un golpe bajo, eso decía que era como alimentar a la competencia”, sentenció Saprimundo, quien aseguró que le gusta mucho hablar de fútbol y espera seguir con su contenido en redes, esperando más oportunidades a futuro para seguir defendiendo al Monstruo; no obstante, agregó que estaría abierto a hablar con Núñez.

José da su versión a La Teja

José Núñez (blanco) es el jefe en Fanátikos (Facebook Fanátikos/Facebook Fanátikos)

“Sinceramente, no hay ningún problema de mí con él ni tampoco del programa, simplemente cada persona que nos acompaña va las veces que se puede, porque cada uno tiene sus ocupaciones y lo respetamos, pero si vos decís que podés tal día, pues es tal día y listo, pero con Sapri se nos complicó ese tema y eso fue todo, de mi parte ahí murió”.

En cuanto al tema de los pagos y tratos, que mencionó Krishua, esto fue lo que explicó José al respecto.

“Él tiene una personalidad particular, yo la respeto claramente; nosotros, entre todos los panelistas, sí somos mucho de vacilar; a veces a él no le gustaba algún tipo de esas cosas”.

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“Con los pagos nosotros tampoco es que tenemos una planilla de panelistas; todo lo contrario, todos tienen su trabajo y sus cosas, algunos viven más lejos o cerca y lo que se les da es una ayuda para que no tengan ese tipo de gastos, pero ese es todo el tema; sinceramente, no sé qué esperaba él, siempre fue claro”.

“Si al final no estaba contento, pues qué dicha que ya no está, ya que por lo visto no era feliz, pero yo no tengo ningún problema con él, le deseo lo mejor y conmigo todo bien; igual ahí vi sobre un video que subió, pero no lo pienso ver, pero con él todo bien”.

“A todos nos enseñan valores; él en lo que hace es bueno y eso conlleva responsabilidad, pero si quedamos en algo, uno esperaba que cumpliera, pero si no cumple, está mal visto, pero con él de mi parte no hay problema”, sentenció.