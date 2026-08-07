Investigación de la Caja señaló a cuatro clubes por inconsistencias en salarios: ¿Cuáles son y qué dijeron?

Jugadores que no estaban reportados y diferencias entre los salarios declarados y los realmente pagados, forman parte de las inconsistencias que la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) asegura haber encontrado en clubes del fútbol costarricense durante un proceso de fiscalización que se llevó a cabo durante los años 2024 y 2025.

En una entrevista con La Teja, José Eduardo Rojas, director de Inspección de la Caja explicó que las investigaciones derivaron en 75 expedientes, de los cuales 66 ya fueron resueltos.

En total, la CCSS determinó que hubo cerca de ₡2.038 millones en salarios no reportados, lo que generó una diferencia aproximada de ₡474 millones en cuotas para los seguros de salud y pensiones. Rojas agregó que Herediano, Alajuelense, el Municipal Liberia y Santa Ana FC son las instituciones en las que hubo casos más representativos.

LEA MÁS: Herediano bajo la lupa de la Caja (CCSS) por diferencias en reportes salariales

Herediano es uno de los clubes que presentó inconsistencias en temas salariales, según un análisis de la CCSS. Foto: José Cordero. (Jose Cordero/José Cordero)

“Estos procesos tienen como función principal velar por el correcto aseguramiento de los patronos y trabajadores. ¿Y qué implica esto? Dependiendo de mi ingreso, así tendré acceso al pago de incapacidades y desde el punto de vista de pensiones, el cálculo de la pensión para cada uno de los regímenes está ligado al salario que me reportan", explicó el funcionario.

Muchos casos resueltos

- Hablemos del proceso de fiscalización más reciente...

Estuvimos revisando entre los años 2024 y 2025 y se hicieron 75 investigaciones, porque de un caso pueden derivarse otras investigaciones, salen otros casos y 66 de ellos ya están resueltos.

Entre los principales hallazgos de este proceso se dio que, por ejemplo, algunos patronos tenían incumplimientos en prácticas de evasión o declaraciones salariales y algunos estudios que tenían que ver con la actualización de planillas, notamos que había gente que no estaba reportada al momento del estudio.

LEA MÁS: Este es el nuevo presidente del Municipal Liberia a raíz de la detención de Wilder Eusse

Además, encontramos diferencias salariales entre los montos declarados a la institución y los que realmente fueron pagados.

Alajuelense es otro de los clubes que mostró inconsistencias en la CCSS. El club aduce que las diferencias salariales se dieron en el equipo femenino y que ya fueron resueltas. Foto: prensa LDA. (Prensa Alajuelense/Liga Deportiva Alajuelense)

Y en términos generales, podemos decir que de esa revisión hubo un monto cercano a los 2.038 millones de colones en salarios que no fueron reportados a la institución y que eso demandó cotizaciones por cerca de 474 millones de colones, en las cuotas del seguro de salud y de pensiones.

Se revisaron equipos de primera y segunda división, hay clubes que no están en primera división.

- ¿Cuáles equipos presentaron inconsistencias con respecto a las situaciones que usted comentó?

Hay varios, pero los casos más representativos se dieron en Herediano, Alajuelense, el Municipal Liberia y Santa Ana FC.

Y hay un caso en particular, el que hace la diferencia, porque el monto afectado ronda los 1.588 millones de colones, que representa más o menos el 78% de ese total de la revisión que hicimos.

LEA MÁS: John Paul Ruiz confiesa cómo Alajuelense apagó al Diriangén

Ya se concluyó el análisis y se está en proceso de los recursos ordinarios, que son recursos de revocatoria y apelación y por eso no se ha concluido. Estos recursos fueron presentados por la institución y el proceso sigue su curso.

La CCSS realizó el proceso de fiscalización de los años 2024-2025. Foto: John Durán. (JOHN DURAN)

Clubes responden

La Teja contactó a los clubes mencionados por Alvarado y así respondieron sobre el tema de las inconsistencias que se identificaron en las fiscalizaciones de la CCSS.

En el caso del Club Sport Herediano, su director de Comunicación, José Pablo García, respondió:

“Es una inspección que realiza la CCSS constantemente, ante lo cual nosotros aportamos oportunamente los documentos y la información requerida así como el descargo correspondiente.

“En estos momentos no existe resolución en firme que determine la existencia de supuestas inconsistencias ni se ha generado panilla adicional por ningún concepto”.

LEA MÁS: ¿Hacienda está investigando otros clubes? Esto responde el director de Tributación Directa

La Liga Deportiva Alajuelense también se pronunció al respecto:

“Liga Deportiva Alajuelense ha recibido tres inspecciones por parte de la CCSS en los últimos dos años. En dos de ellas no se encontró ninguna diferencia entre lo reportado por el club y las obligaciones con la institución.

La CCSS realiza procesos de inspección para revisar si hay diferencias entre el salario reportado y el salario pagado a los integrantes de equipos de primera y segunda división. Foto: ilustrativa. (Canva /Canva)

“En una de las inspecciones, la CCSS realizó un ajuste de criterio relacionado principalmente con algunas jugadoras del equipo femenino, la cual es una categoría aficionada según estatutos de FCRF y Uniffut. En ese momento, el club reconocía determinados apoyos como viáticos de traslado, mientras que la CCSS recomendó que debían considerarse parte del salario, por lo que se efectuó el ajuste correspondiente para reportar el salario mínimo del MTSS.

“Liga Deportiva Alajuelense acató de inmediato la resolución, realizó el pago respectivo y adoptó las medidas necesarias para adecuar sus procesos conforme al criterio emitido por la Caja. Es importante señalar que el ajuste representó menos del 10% de una planilla mensual del club, por lo que correspondió a una situación puntual y no a un incumplimiento generalizado.

“Desde entonces hemos mantenido una relación de colaboración con la CCSS y los procesos posteriores de inspección han concluido sin observaciones”.

Johan Salas, presidente de Santa Ana FC dijo a este medio, que sí han tenido inconsistencias en cuanto al tema del reporte de salarios.

“Sí tuvimos algunos inconvenientes, ahorita estamos con un arreglo y por eso trabajamos con normalidad. Las planillas están actualizadas”, mencionó.

Mario Mora Cubero, presidente de la Asociación Municipal Liberia, respondió nuestra llamada, pero no podía referirse al tema porque asumió las riendas del club recientemente y los estudios se hicieron cuando Wilder Eusse presidía la institución guanacasteca.