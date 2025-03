¿Hacienda está investigando otros clubes? Esto responde el director de Tributación Directa

Celso Borges está en la mira de las autoridades tributarias, por una supuesta declaración inexacta de sus ingresos. Albert Marín. (Albert Marin/Albert Marin)

Celso Borges, capitán de la Liga Deportiva Alajuelense está en la mira de las autoridades tributarias, luego de que su esposa, una mujer de apellido Peralta, denunciara que el jugador estaría reportando un salario inferior al que recibe, ante la Caja Costarricense de Seguro Social y el Ministerio de Hacienda.

La Teja dio a conocer la semana anterior, que la pareja del mediocampista presentó una denuncia por aparente violencia doméstica y en ella reveló que el jugador supuestamente “altera su declaración sobre la renta ante el Ministerio de Hacienda y la Caja Costarricense de Seguro Social, donde declaran un salario de más o menos xx millones de colones mensuales. Además de ocultar contratos de premios y bonificaciones recibidos”.

Por eso, conversamos con Mario Ramos, director de la Dirección General de Tributación Directa, quien nos confirmó que se está haciendo una investigación preliminar, para determinar si el caso del futbolista debe ser analizado a profundidad. Además, le consultamos si otros clubes han sido investigados por situaciones similares y esto reveló:

“Sobre ese particular no te puedo hablar porque, serían casos que, o están en estudio o son casos que todavía están en litigio y que no han sido totalmente concluidos y también tampoco tengo uno en la mente como que me quede, como para poderte responder. Entonces, eso, digamos, son casos como muy muy particulares que no te puedo decir”.

Esta es la entrevista que le hicimos al funcionario:

Mario Ramos, director de la Dirección de Tributación explicó qué pasa si un contribuyente no declara adecuadamente sus ingresos. Albert Marín. (Albert Marín/Entrevista a Mario Ramos, director de Tributación directa.)

Investigando

- ¿En este momento, hay alguna investigación contra el jugador Celso Borges o contra la institución para la que él trabaja, Asociación Liga Deportiva Alajuelense?

Nosotros iniciamos una investigación preliminar para ver si esto es, si tiene algún asidero, tal y como hacemos con todas las denuncias, o sea, cuando se recibe una denuncia,nosotros le damos curso. Entonces, a esta le dimos curso porque hay una denuncia de la que se ha hecho múltiples notas periodísticas alrededor del tema.

- ¿Sería por declaración inexacta de ingresos?

Es que todavía ni siquiera le podemos decir eso, porque apenas estamos haciendo la investigación acerca del tema.

- ¿Cuánto tiempo en promedio suele tardar una investigación de este tipo?

Una investigación preliminar implica que podemos ver, las fuentes públicas que existen, las fuentes internas, podemos hacer entrevistas, podemos hacer una serie de investigaciones que están asociadas al procedimiento que tenemos, entonces puede tardar mucho, puede ser muy rápido, no hay un estándar en relación con esto.

- ¿Cómo identifican posibles comportamientos riesgosos de los contribuyentes?

Un contribuyente que factura cosas o viceversa, eso podría ser un comportamiento riesgoso, que presenta siempre las declaraciones y no las paga, o un contribuyente que nosotros encontramos que tiene muchísima facturación electrónica y esa facturación electrónica no concuerda con las declaraciones presentadas.

Si los clubes no hicieron bien las declaraciones, se exponen a una sanción económica. Shutterstock.com. (Shutterstock/Shutterstock)

- Hay clubes que establecen alianzas con entidades privadas y acuerdan pagar el salario de un jugador entre ambas partes. ¿Esta práctica está regulada?

Yo no me puedo referir porque me está haciendo referencia a un contribuyente particular y es un caso hipotético que no tengo claro cómo ha funcionado.

- ¿Ustedes hacen algún tipo de control cruzado con la CCSS para ver que las declaraciones de los salarios sean similares?

Esa es una de las cosas que alimenta un sistema que usamos llamado Matriz de Riesgo Diquis, que determina posibles irregularidades y la información que recibe la Caja nos permite analizar si hay alguna irregularidad. El sistema se actualiza constantemente.

- ¿Si un jugador está en equis equipo, este le paga su salario y además hace actividades como comerciales, debe reportar lo que recibe por esos comerciales a Hacienda?

Le voy a devolver el asunto. Usted es periodista y si tiene habilidades para cocinar y entonces, por ejemplo, te ponés un emprendimiento de venta de tamales en diciembre, todo lo que te ganés ahí tendrías que reportarlo porque es un ingreso aparte.

- Por años se ha dicho que en el fútbol hay clubes que pagan a sus jugadores un salario y reportan otro. ¿Ustedes recientemente han detectado alguna anomalía con respecto a los reportes que hacen los clubes?

Sobre ese particular no te puedo hablar porque serían casos que, o están en estudio o son casos que todavía están en litigio y que no han sido totalmente concluidos y también tampoco tengo uno en la mente como que me quede, como para poderte responder. Entonces, eso, digamos, son casos como muy muy particulares que no te puedo decir.

- Pero entonces, ¿sí se han detectado casos?

No te lo puedo garantizar.

- ¿Es peligroso que un jugador, por ejemplo, reciba su salario en efectivo?

El problema no es el efectivo es un medio para pagar. El asunto es que no hagan la retención de los impuestos, por ejemplo, si una persona gana 100 mil colones y el patrono le retiene ¢3 mil de los impuestos, le puede dar ¢97 mil en efectivo y no pasa nada.

El efectivo es un medio de pago legal y lo importante es que hagan adecuadamente la retención y la ingresen a Hacienda correctamente.

El Ministerio de Hacienda investiga de forma preliminar al jugador. Rafael Pacheco. (Rafael Pacheco Granados)

- ¿A partir de este caso se podrían abrir otras investigaciones en clubes?

Todavía no te puedo responder eso porque apenas tenemos poco en la investigación, no podemos saber, digamos, que qué se puede derivar de esto. Estamos en una etapa demasiado incipiente.

- ¿Cuál es el procedimiento si deciden seguir con la investigación?

Nosotros hacemos la investigación al contribuyente y si él no está de acuerdo, puede recurrir a una instancia administrativa para que lo valore. Si no está de acuerdo con lo que le resuelve esa primera instancia administrativa, va al Tribunal Fiscal y después si no está de acuerdo puede ir al Tribunal Contencioso Administrativo.

Y si el contribuyente no está de acuerdo puede ir a la Sala Primera. Estos casos suelen tardar mucho, hasta 10 años, pero nosotros cobramos los intereses del tiempo en que no se hicieron las adecuadas retenciones de los impuestos y los contribuyentes pierden tiempo y dinero recurriendo a estas instancias.

- ¿A qué se expone un patrono si se determina que hubo declaraciones inexactas?

Nosotros procedemos a hacer el cobro, se cobran intereses y se le cobraría una sanción por inexactitud. Esa sanción es un porcentaje del monto no ingresado.