Jorkaeff Azofeifa explica una ventaja que tendrá Saprissa para su duelo en Puntarenas

El Deportivo Saprissa tiene su primera prueba fuera de casa por el campeonato nacional este sábado cuando los de Tibás visiten el estadio Miguel “Lito” Pérez a las 8 de la noche.

Es precisamente el horario nocturno un punto a favor que tendrán los saprissistas para este duelo con los porteños, ya que el temido sol del Pacífico no lo tendrán como factor climatológico, algo que La Teja le consultó al lateral Jorkaeff Azofeifa, quien analizó el punto positivo y lo que ayuda eso para el accionar de un compromiso.

Jorkaeff le gusta jugar de noche en Puntarenas (Jorge Navarro para La Nacion /Jorge Navarro)

“Yo no he jugado a las 11 de la mañana en Puntarenas nunca, pero sí a las 3 de la tarde y se hace un clima muy complicado, pero creo que también es bueno para la afición, que para llegar a las 8 al estadio les da más tiempo, pero es muy diferente, debido a que el ritmo de juego es más rápido y creo que eso lo hace más bonito el partido”, explicó.

“Nosotros tenemos que ir a ganar allá; el último partido lo ganamos 1-3 e hicimos un buen partido. Debemos seguir peleando por el campeonato nacional, en donde vamos de primeros, pero hay que seguir trabajando para lograr nuestros objetivos”, señaló Azofeifa.

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Los últimos resultados morados en Puntarenas

El Saprissa tuvo una dura racha de 22 años sin lograr conquistar la victoria en el Puerto, del 2000 al 2022; sin embargo, parte de ella se prolongó, ya que los porteños estuvieron en la segunda categoría.

Saprissa ganó en su última visita al Lito (Prensa de Puntarenas/Prensa de Puntarenas)

En su regreso en el año 2022, fue cuando precisamente los morados acabaron con esa maldición, ya que desde 2014 estuvieron en segunda; por consecuencia, no podían visitar el Lito Pérez.

Desde su regreso a la máxima categoría, Saprissa ha dominado la historia en la Olla Mágica contra los chuchequeros:

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Saprissa acumula seis victorias en sus últimas ocho visitas al Pacífico, mientras que los de anaranjado solo han logrado imponerse al Monstruo en dos oportunidades en condición de local.

El Puerto comenzó el semestre con dos empates a uno, en Heredia y en casa ante Sporting; sin embargo, perdieron el juego 3-0 en la mesa contra los rojiamarillos, mientras que los saprissistas llevan paso perfecto tras sumar dos victorias luego de golear a Pérez Zeledón y vencer por la mínima diferencia a San Carlos, ambos duelos en la Cueva.