Scott Brannon ya había sido investigado hace bastante tiempo en Costa Rica y Estados Unidos

Scott estuvo relacionado con la directiva del Herediano por algunos años. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

El empresario estadounidense Scott Brannon había estado en la mira de las autoridades costarricenses desde hace tiempo, una figura que generaba sospechas desde el 2015.

Una causa contra el estadounidense por los presuntos delitos de legitimación de capitales y lavado de dinero arrancó y, con el paso de los años, tuvo diversos reveses.

En 2016, el Ministerio Público detuvo la investigación de al menos cuatro causas abiertas contra Brannon, lo que frenó la recolección de indicios y pruebas cuando Jorge Chavarría era fiscal general de la República.

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La Fiscalía tenía en su poder llamadas telefónicas a Brannon en las que se le identifica como el presunto líder de una estructura criminal y una banda de lavado de dinero.

Las investigaciones siguieron su curso, nunca con una detención, pese a que en la última década, en en varias ocasiones la justicia tica reconoció que estaba investigando a Scott.

En marzo de 2018, la entonces fiscala general, Emilia Navas, indicó que todas las inversiones de Brannon junto a la de su compatriota y amigo, David Patey, estaban siendo investigadas.

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Las sospechas eran las mismas, pero una vez más, el asunto no pasó de las investigaciones. En 2019, mientras que a Patey se le desestimaron todas las sospechas y acusaciones por parte de las autoridades, a Brannon se le ligó con una nueva causa.

Según la Policía de Control de Drogas (PCD), Scott estaba dedicado a las apuestas deportivas a nivel internacional, mientras que en Costa Rica manejaba el negocio de lotería ilegal y casas de apuestas ilegales.

En 2020, tras cinco años de investigaciones, la Fiscalía solicitó la desestimación de las causas contra Brannon por el tiempo transcurrido para poder sostener una acusación y llevarlo a los tribunales, con lo que el caso quedó de lado.

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En Estados Unidos fue detenido esta semana por apuestas ilegales, una de las causas por las que se le investigó en Costa Rica.