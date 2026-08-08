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Herediano vs Alajuelense: este será el árbitro que impartirá justicia en el clásico provincial

Herediano y Alajuelense se enfrentarán el próximo domingo, a las 6 de la tarde, en el estadio Carlos Alvarado.

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Por Yenci Aguilar Arroyo

Un árbitro recordado por no señalar una acción a favor del Herediano será el encargado de impartir justicia en el juego entre los florenses y Alajuelense del próximo domingo.

Este viernes, la Comisión de Arbitraje dio a conocer los árbitros designados para la jornada 3 del torneo de Apertura 2026. El juez central Brayan Cruz dirigirá el clásico provincial.

El encuentro será a las 6 de la tarde, en el estadio Carlos Alvarado, y al árbitro lo acompañarán Juan Carlos Mora, Emmanuel Alvarado y Brandon Ortega.

Supercopa, Alajuelense vs. Herediano
Herediano jugará contra Alajuelense el domingo a las 6 p.m. Foto: Rafael Pacheco. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

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Rigo Prendas y Octavio Jara estarán dentro de la sala VAR.

Jugada polémica

Una de las jugadas más polémicas protagonizadas por Cruz se dio en diciembre de 2023, durante las semifinales del torneo de Apertura.

Al minuto 32 del primer juego de la segunda fase, una bola se estrelló en el palo del arco de Leonel Moreira y en su intento por despejarla, al defensa rojinegro Edward Cedeño le pegó en la mano.

08/01/20023 Proyecto Gol. Los árbitros empezaron, este lunes por la mañana, su pretemporada de entrenamientos como parte de la preparación para poder dirigir el Torneo de Clausura, de la Liga Promérica. Las prácticas las dirigió Horacio Elizondo, coordinador del arbitraje en el fútbol de Costa Rica.
Brayan Cruz fue el árbitro escogido para el clásico provincial. Foto: Rafael Pacheco. (Rafael Pacheco Granados)

Según el análisis del exárbitro Henry Bejarano, el futbolista tenía la mano extendida; era una mano no natural y se tuvo que sancionar un penal a favor del Club Sport Herediano.

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HeredianoAlajuelenseBrayan CruzTorneo de Apertura 2026
Yenci Aguilar Arroyo

Yenci Aguilar Arroyo

Redactora de la sección de Deportes. Trabajó en las secciones de Nacionales, Tiempo Libre y tiene experiencia en comunicación institucional. Cuenta con 18 años de experiencia, desarrollada principalmente en el periodismo escrito. Fue designada Periodista del Año del 2023. Trabajó en el Periódico Al Día.

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