Herediano vs Alajuelense: este será el árbitro que impartirá justicia en el clásico provincial

Un árbitro recordado por no señalar una acción a favor del Herediano será el encargado de impartir justicia en el juego entre los florenses y Alajuelense del próximo domingo.

Este viernes, la Comisión de Arbitraje dio a conocer los árbitros designados para la jornada 3 del torneo de Apertura 2026. El juez central Brayan Cruz dirigirá el clásico provincial.

El encuentro será a las 6 de la tarde, en el estadio Carlos Alvarado, y al árbitro lo acompañarán Juan Carlos Mora, Emmanuel Alvarado y Brandon Ortega.

Herediano jugará contra Alajuelense el domingo a las 6 p.m. Foto: Rafael Pacheco. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

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Rigo Prendas y Octavio Jara estarán dentro de la sala VAR.

Jugada polémica

Una de las jugadas más polémicas protagonizadas por Cruz se dio en diciembre de 2023, durante las semifinales del torneo de Apertura.

Al minuto 32 del primer juego de la segunda fase, una bola se estrelló en el palo del arco de Leonel Moreira y en su intento por despejarla, al defensa rojinegro Edward Cedeño le pegó en la mano.

Brayan Cruz fue el árbitro escogido para el clásico provincial. Foto: Rafael Pacheco. (Rafael Pacheco Granados)

Según el análisis del exárbitro Henry Bejarano, el futbolista tenía la mano extendida; era una mano no natural y se tuvo que sancionar un penal a favor del Club Sport Herediano.