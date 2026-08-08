Esto es lo que pierden los futbolistas cuando un club reporta menos salario

La diferencia salarial que algunos clubes de fútbol de la primera y segunda división dejan de reportar a la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) no solo representa una deuda en cuotas, sino que también golpea directamente a los miembros de la institución en sus incapacidades, pensiones y otros beneficios laborales.

José Eduardo Rojas, director de Inspección de la CCSS, explicó a La Teja que durante la fiscalización realizada entre 2024 y 2025 se detectaron cerca de ₡2.038 millones en salarios no reportados. La revisión generó 75 expedientes, de los cuales 66 ya fueron resueltos y estableció una diferencia aproximada de ₡474 millones en cuotas para los seguros de salud y pensiones.

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Al no reportar un salario adecuado ante la CCSS, un jugador de fútbol no podría recibir el pago correspondiente por concepto de incapacidades y pensiones. Foto: Rafael Pacheco. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

Rojas detalló que declarar un salario menor al realmente percibido puede provocar que un futbolista reciba un subsidio inferior durante una incapacidad y también afectar el monto de una futura pensión. Además, las diferencias salariales repercuten en el régimen de pensiones complementarias y en el Fondo de Capitalización Laboral (FCL).

Los más perjudicados

- ¿Cuál es la principal afectación para el asegurado cuando su patrono no reporta adecuadamente el salario?

Esto tiene diversas implicaciones. El tema del seguro de salud y sus beneficios están ligados al salario y si yo tengo una incapacidad, el monto se calcula sobre el salario reportado.

Entonces, si existe una incapacidad prolongada y a un trabajador le están reportando menos salario, el subsidio que dará la Caja será menor. El otro efecto inmediato está en el régimen de pensiones, porque el cálculo de la pensión está ligado al salario que el patrono reporta.

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Un estudio realizado por la CCSS detectó que varios clubes de fútbol no reportan adecuadamente salarios de futbolistas y personal administrativo. Foto: John Durán / Foto ilustrativa. (John Durán/John Durán)

Entonces, si el patrono reporta adecuadamente un salario, el monto será mayor y también es importante entender que el tema de las pensiones siempre se ve desde la perspectiva de la vejez.

Si una persona se acoge a la pensión, debe tener la posibilidad de recibir una remuneración que se adapte a su nivel de vida; además, existe una afectación relacionada con el régimen de pensiones complementarias.

- ¿Cuánto les preocupa la incursión del narcotráfico en el fútbol y lo que puede generar con salarios de jugadores y del cuerpo técnico?

Todas las actuaciones ilícitas que existen en una actividad económica específica de alguna manera causan preocupación.

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Desde nuestro punto de vista, el trabajo es determinar efectivamente el correcto aseguramiento de los trabajadores.

Debemos verificar que el patrono esté reportando el salario correcto a la institución para que el trabajador tenga acceso a los beneficios antes mencionados (incapacidades y pensiones).

La Dirección de Inspección de la CCSS realizó un estudio de los años 2024 y 2025. Foto: Alonso Tenorio. (Alonso Tenorio/Atenorio)

Las situaciones que tienen que ver con hechos de narcotráfico, situaciones ilícitas, son una preocupación general y desde nuestra perspectiva, nosotros continuamos bajo la ley y verificando que las instituciones reporten adecuadamente cada salario.