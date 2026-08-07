Saprissa anuncia un importante proyecto para su estadio y revela cuándo comenzará

El Deportivo Saprissa hizo un importante anuncio de cara al futuro de la gramilla de la Cueva con la instalación de césped híbrido.

En un comunicado de prensa, los morados anunciaron que iniciaron la instalación de su nueva cancha.

Saprissa tendrá nueva gramilla (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

“Nuestra institución dio inicio al proceso de instalación de la nueva cancha híbrida del Estadio Ricardo Saprissa, un proyecto que representa un importante paso en la modernización de la infraestructura del club y permitirá elevar los estándares deportivos y operativos del recinto”.

“La tecnología que se implementará corresponde al sistema “GrassMax Hybrid Stitching” (Sistema Híbrido Cocido), el cual consiste en coser millones de fibras sintéticas dentro del césped natural mediante maquinaria especializada, logrando que ambas superficies trabajen como una sola. De esta forma, los futbolistas continuarán jugando sobre el césped natural, reforzado estructuralmente con fibras que aumentan considerablemente su estabilidad y resistencia.

“GrassMax es considerado una de las tecnologías de césped híbrido más reconocidas a nivel mundial y ha sido utilizada para algunos de los estadios más importantes del planeta, entre ellos el Estadio Banorte en México, el AT&T Stadium y el NRG Stadium de Estados Unidos, sedes de la Copa Mundial de la FIFA 2026, además del Estadio Santiago Bernabéu en España, el Parc des Princes en Francia, el Estadio Maracaná de Brasil y el Lusail Stadium de Catar.

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“Entre los principales beneficios del proyecto destaca el incremento en la utilización de nuestra Cueva, ya que la gramilla podrá soportar hasta mil horas de uso al año, según la garantía técnica del fabricante. Esto permitirá una mayor cantidad de entrenamientos, más partidos, una mejor planificación deportiva, mayor flexibilidad para actividades institucionales y menores tiempos de recuperación del césped.

“Con esta iniciativa, el Deportivo Saprissa continúa fortaleciendo su infraestructura mediante la incorporación de tecnología de primer nivel, alineándose con estándares internacionales, aumentando el atractivo del estadio para eventos deportivos de carácter internacional y reforzando su imagen como una institución comprometida con la innovación y el desarrollo”, publicó la S en el comunicado en el que aclara que espera acabar a finales de agosto e igualmente podrá jugar en su casa en medio de los trabajos.