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Reconocido TikToker internacional comparó a Alajuelense con el Real Madrid

El creador de contenido hondureño, Anthony Lemus, con más de 185 mil seguidores en TikTok le echó flores a Alajuelense

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Por Eduardo Rodríguez

Alajuelense, como tricampeón de Centroamérica, sigue siendo tema de elogios en el ámbito internacional y, tras el buen arranque en esta edición, ha sido comparado con un club gigante de Europa, por parte del creador de contenido Anthony Lemus, de Honduras, llenó de flores a los liguistas.

Liga Deportiva Alajuelense consiguió un triunfo importante contra Diriangén en Nicaragua, en la Copa Centroamericana de Concacaf.
Liga Deportiva Alajuelense consiguió un triunfo importante contra Diriangén en Nicaragua, en la Copa Centroamericana de Concacaf. (Prensa Alajuelense/Liga Deportiva Alajuelense)

Alajuelense es el mejor equipo tico para representar al país, el que más huevos le mete cuando se trata de representar a Costa Rica.

A Saprissa apenas le dio para ganarle al Alianza de Panamá en un partido sumamente complicado; y el Herediano perdió en El Salvador, mientras que Alajuelense le pegó al Diriangén de manera impresionante”.

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Lo de Alajuelense es caso de revisión; en la liga local le cuesta un montón, pero en la centroamericana parece el Real Madrid de la competición. Cómo domina los partidos; siempre parece que te van a ganar los partidos. No veo a otro equipo en Centroamérica que le quite el campeonato. Sinceramente, me di cuenta de la diferencia con los otros equipos de Costa Rica; los otros sufren, Alajuelense los pone a sufrir”, sentenció el TikToker con más de 185 mil seguidores.

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Eduardo Rodríguez

Eduardo Rodríguez

Bachiller en periodismo egresado de la Universidad Latina y técnico en Marketing Digital. Creador de contenido deportivo en TikTok y apasionado por el fútbol nacional, internacional y el tenis

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