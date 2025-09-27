Andrés Carevic califica de esta manera la visita que tendrá a Tibás para enfrentar a Saprissa

Andrés Carevic habló previo al juego de Saprissa y Cartaginés en el que el liderato estará en juego (Redacción Perfil/Redes Cartago)

Cartaginés viene golpeado tras la pérdida en casa ante Olimpia por la Copa Centroamericana, sin embargo, el equipo buscará lavarse la cara en Tibás ante Saprissa y así mantener la punta del torneo.

LEA MÁS: Alajuelense y Cartaginés podrían jugarse entre sí el único boleto a Concacaf para Costa Rica

Carevic es consciente de la dificultad de ir a la Cueva, por lo que afirma como un juego sumamente complejo el que tendrán los azules este domingo.

“Es un partido sumamente complicado, ir de visitante a Saprissa, en su casa siempre se hacen fuertes”.

Cartaginés venció 3-0 a Saprissa en el primer duelo por Campeonato Nacional de este semestre (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

El argentino espera ir poco a poco recuperando más futbolistas tras la cantidad de bajas que ha tenido el club en este semestre.

“Estamos tratando de darle mucha importancia a la recuperación de nuestros jugadores para jugar un partido tan importante, así que bueno, trataremos de llegar de la mejor forma para competir en casa del Saprissa”.

Tras la derrota con Olimpia, el técnico brumoso hace énfasis en la recuperación más allá de cualquier tema táctico.

“Hay que darle mucho énfasis a la recuperación más que a temas técnico tácticos, ya que con la cantidad de bajas que tenemos, no hemos podido rotar al equipo así que hay darle mucha importancia a la recuperación”.

LEA MÁS: Alexandre Guimaraes dijo esto tras las derrotas de Alajuelense y Cartaginés en Copa Centroamericana

También hizo referencia a la vuelta de Vladimiŕ Quesada al Saprissa, asegurando que ya lo conoce tras las veces que se han enfrentado antes.

“Él tiene una idea, una esencia, con buenas individualidades, buen equipo está a un solo punto nuestro, va a ser un partido sumamente disputado.