Andrés Carevic dice cuál es la fórmula del Cartaginés para tumbar al Herediano en el clásico provincial

Andrés Carevic, técnico del Cartaginés destacó la llegada de Yael López al cuadro brumoso. Rafael Pacheco. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

Andrés Carevic, técnico del Club Sport Cartaginés, considera que un aspecto clave para derrotar al Herediano en el clásico provincial de este miércoles es seguir demostrando lo que han hecho a lo largo de la temporada.

El encuentro contra el bicampeón nacional será a las 8 p. m. en el estadio Fello Meza y destacó que los brumosos tratarán de imponer su estilo.

“Nosotros nos basamos en nuestra esencia, en nuestro estilo, tratar de imponernos con nuestro juego, siempre respetando al rival, la clave es tratar de desarrollar nuestro fútbol, nuestro juego y bueno, atacar sus debilidades y protegernos en su fortaleza.

“Hay temas que no son negociables, como la actitud, el compromiso, el esforzarse al 100% para que, el partido sea a nuestro favor. No va a ser un partido fácil, pero bueno, trataremos nosotros de hacer nuestro plan de juego para poder ganarlo”, destacó.

El juego entre los brumosos y florenses será a las 8 p.m. Jorge Navarro. (Jorge Navarro para LaNacion y LaTeja)

Necesaria

El entrenador argentino celebró la llegada de Yael López, en momentos en que el equipo tiene necesidades.

“Es importante su llegada, por el tema de la lesión, lamentable, de José Luis Quirós. Ahí teníamos a Barahona, para que pueda jugar de lateral derecho, necesitamos también un poco de recambio y bueno, ya él nos viene a aportar en esa posición, ya nos conocemos y puede ayudarnos como extremo, porque por ahí ha jugado también”, añadió.

Carevic también habló de la llegada de Hernán Medford al equipo florense, a quien enfrentó en 7 ocasiones, según la Unafut y en el duelo entre ambos técnicos, el sudamericano lleva la ventaja, registrando 3 victorias y 4 empates.

“Herediano es un gran equipo y nosotros haremos nuestro mayor esfuerzo y plantear el partido estratégicamente para poder ganarlo y eso no significa que va a ser un partido fácil, entonces seguramente muy parejo, muy competitivo, pero bueno, esperemos hacer un buen partido y ganar”, resaltó.