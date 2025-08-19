Criterio de Comisión de Arbitraje sobre gol anulado a Cartaginés generará aún más polémica

Guadalupe y Cartaginés fueron protagonistas de una polémica jugada arbitral (@its_yuli.capture/@its_yuli.capture)

La Comisión de Arbitraje de la Fedefútbol le sumó más leña al fuego a la polémica jugada entre Guadalupe y Cartaginés el domingo en la que se anuló un gol a los brumosos.

Para los encargados del referato nacional, la decisión de los árbitros fue la correcta al invalidar el tanto por una obstrucción en la barrera del equipo guadalupano, luego de que los blanquiazules ejecutaron un tiro libre.

“Al ejecutarse el tiro libre, el jugador #5 del Club Sport Cartaginés no respeta la distancia mínima que debe existir de parte del equipo atacante con respecto a la barrera, la cual debe ser como mínimo un metro.

“Este jugador comete una falta de carácter táctico generando un claro impacto en el defensor impidiéndole que pueda llegar a disputar el balón. Los árbitros no observan con claridad la acción y dan gol a favor del Cartaginés.

“El VAR al revisar la acción encuentra evidencia suficiente y objetiva para invitar a los árbitros a una revisión por una falta del jugador en un inicio de la acción. Luego de la revisión los árbitros deciden acertadamente sancionar con un tiro libre indirecto al equipo de Cartaginés de acuerdo a lo que se indica en la regla 13, página 135″, detallan.

Análisis VAR Telecable Costa Rica con audio de la jugada del gol anulado a Cartaginés ante Guadalupe en la jornada 4 del Apertura 2025. ⚽️📺 Publicado por FUTV en Martes, 19 de agosto de 2025

En el audio del VAR los árbitros reconocen que nunca se habían topado a una jugada así a la que llaman “factual”, pero determinan que rompe con esta regla muy poco aplicada y conocida, por lo que llamaron a revisión.

