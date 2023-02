Andrés Carevic dijo algo polémico, ¿qué fue?

El entrenador de Liga Deportiva Alajuelense, Andrés Carevic, aceptó la derrota pero cree que el partido ante Puntarenas FC no lo debió perder por el volumen de juego mostrado por su equipo.

La Liga cayó 1 a 0 ante Puntarenas FC en la dura gramilla del estadio Lito Pérez y, de paso, perdió el invicto.

“No merecimos perder el partido, pero bueno, es fútbol. Los jugadores si no están al cien por ciento, entonces juega el compañero, por ello siempre cuido a mis futbolistas”, expresó Carevic.

Andrés Carevic vivió con intensidad el partido. (JOHN DURAN)

El argentino se refería a que los cambios que hizo en el equipo no se debieron a situaciones técnicas y tácticas sino que fueron cambios obligados.

Andrés Carevic: “La clave es no conformarse por ganar la 30″

“Esos jugadores que no ingresaron tienen un desgaste y no estaban al cien por ciento para jugar. No es una cuestión de rotación por una cuestión táctica o técnica, es que no estaban al cien por ciento. El desgaste ha sido grande en el equipo, hoy salió este cuadro que se esforzó e hizo un buen partido”, dijo.

La Liga dejó el invicto en el Lito Pérez. (Prensa Alajuelense)

El entrenador de Alajuelense negó haber dicho que mantener el invicto generara presión extra. “Yo trabajo partido a partido, hoy tocó perder en Puntarenas; siempre agradezco el esfuerzo de los chicos, porque en momentos así estamos unidos para seguir adelante. Tenemos muchos partidos y vamos a tratar de descansar, recuperarse y tenemos el viernes un partido”, dijo.