Joel Campbell pone de ejemplo a su mamá en inspirador y poderoso mensaje en redes sociales

Joel Campbell, delantero de Liga Deportiva Alajuelense, escribió un inspirador mensaje en sus redes sociales lleno de positivismo y dirigido a los soñadores.

Campbell es uno de los jugadores ticos con una de las carreras más extensas en el fútbol internacional, en países como Inglaterra, Francia, España y México.

Joel Campbell fue al lugar donde su madre trabajaba en un salón de belleza. (Instagram )

Está en su primera temporada en Costa Rica luego del periplo por el extranjero y este jueves sorprendió con unas poderosas palabras.

“Un POST ÚNICAMENTE PARA SOÑADORES. La segunda foto es el salón de belleza donde mami trabajaba de 7 a. m a 10p. m. (siempre de pie) volví ayer porque siempre me gusta recordar de dónde vengo y lo que me ha costado estar donde estoy hoy, me siento orgulloso de lo que he logrado y seguiré logrando de la mano de Dios”, escribió.

El Twelve Sport Center, un proyecto de Joel Campbell. (Instagram )

Luego, Campbell prosigue con su bonito mensaje. “La mayoría de la gente solo ve al Joel de las siguientes fotos, que es la consecuencia de la persistencia, de siempre SOÑAR EN GRANDE, de intentar ser buena persona y desearle el bien a los demás. Así que este mensaje es para usted, soñador, siga luchando por su sueño, que lo que sueña, lo puede lograr”.

Joel Campbell tiene un centro deportivo que cualquier equipo de primera se desea. (Instagram )

Campbell puso la foto del lugar donde trabajaba su mamá y de las fotos de su gran proyecto deportivo, un complejo que se desea cualquier equipo de primera división.

“No se deje intimidar, ni tampoco renuncie a su sueño por lo que digan los demás, camine de la mano de Dios, sea buena persona, deséale el bien a los demás y verá como poco a poco Dios lo premiará, se lo dice este soñador”, finalizó el manudo.