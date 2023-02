Andrés Carevic recuperó la mejor versión de un futbolista al que unos le habían perdido la paciencia

El nivel de Alex López ha crecido evidentemente en este torneo. (Jose Cordero)

Uno de los jugadores que ha sido más criticado en los últimos torneos por la afición manuda es el volante hondureño Alexánder López.

Un sector de los fiebres hasta ha dicho que el momento del catracho en la Liga acabó hace rato, le perdieron la paciencia y lo querían ver fuera.

La directiva manuda ha sostenido al mediocampista, le tuvo fe y con el regreso de Andrés Carevic el jugador ha conseguido recuperar la versión que muchos le admiraban.

López es el primero en reconocer que en el club ha pasado por momentos muy duros y que la vuelta del entrenador argentino le dio un segundo aire.

“Es que eso le ayuda mucho al jugador, el estilo de juego de Andrés Carevic es no pensar en los rivales, es que los rivales piensen en nosotros. Eso es algo que nos favorece, porque todos los partidos tenemos que salir por los tres puntos, no van a ver a un Carevic que sale a un partido a defenderse por calcular un resultado. Además, potencia mucho al jugador.

“Cuando un torneo sale mal siempre habrá críticas; yo lo he vivido, pero me he quedado acá, pues le he tomado mucho cariño a esta institución. Habrá partidos en los que me van a criticar y otros en los que me van a elogiar, así es esto”, añadió.

Yael López marcó un hito especial para su carrera en el juego ante Herediano

A Alex le parece curioso que, a pesar de las críticas en temas como asistencias y estadísticas, siempre ha destacado en ese renglón, pero con los fracasos, estos detalles difícilmente resaltan.

“Sé que siempre habrá críticas a pesar de que uno, estadísticamente, siempre está peleando en asistencias, en goles, participando en anotaciones. Al final si tu miras mis estadísticas en asistencias del equipo verás que tengo muchas pero el aficionado no se fija en eso, sino en los campeonatos que se ganan”, dijo.

Según el sitio web Transfermarkt, especializado en valores y estadísticas de jugadores a nivel mundial, en 231 partidos como manudo, López lleva 30 goles y 55 asistencias. Allí se suman tanto competencias nacionales como internacionales.

Récord

López lleva ya seis años como rojinegro y este sábado consiguió una cifra bastante especial para él, pues con el gol ante Herediano llegó a 27 tantos en campeonato nacional con lo que se puso en el segundo lugar como máximo goleador hondureño en la historia del León.

Alexander superó a Jerry Palacios, quien tenía 26 y ahora apunta a Róger Rojas, quien es el líder de este conteo con 37. Tomando en cuenta que el volante tiene 30 años, parece que tiene todo el chance de superarlo.

“Para mí es un orgullo, sabemos lo que es Jerry en este equipo, del gol histórico que metió allá en el Azteca. La verdad que me deja una gran satisfacción; además, estoy acá representando a Honduras en una institución que no es fácil estar tanto tiempo, en la que he pasado buenos y malos momentos. Al final de todo le he tomado mucho cariño al club y espero poder seguir haciendo historia”.