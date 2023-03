Andrés Carevic salió en defensa de uno de los puntos que más le criticaron a la Liga

Andrés Carevic reconoció que se hablaron al medio tiempo para afinar cosas que no gustaban. (Rafael Pacheco Granados)

Andrés Carevic, técnico de Alajuelense, se mostró contento de recuperar el liderato del campeonato luego de la victoria ante Guanacasteca, pero salió en defensa de un punto que le señalaron en varias ocasiones luego del encuentro.

Durante el primer tiempo, los rojinegros no se vieron bien, las críticas apuntaron a jugadores con poca regularidad y el técnico salió en su defensa.

“Teníamos ocho bajas para este partido, cinco en la selección y tres que se vienen recuperando de lesiones, tuvimos que ir a fuerzas básicas, a pesar que son chicos que entrenan normalmente con nosotros, siempre es bueno que los chicos tengan oportunidad y lo hagan de buena manera.

“Es muy importante el triunfo, valoro mucho el esfuerzo del equipo, felicito a los jugadores, se ganó bien, recuperamos la punta y vamos trabajando día a día para estar peleando arriba”, dijo.

Los manudos reconocieron que al medio tiempo tuvieron una charla por lo mal que se vieron en la primera parte, sin embargo, Carevic no profundizó en qué se dijeron.

“Hay códigos y ética del fútbol que lo que habla dentro de un vestuario queda ahí, yo te puedo dar una respuesta en lo personal y como cuerpo técnico que el primer tiempo estuvimos imprecisos, llegando tarde a las segundas acciones, un poco menos concentrados o enfocados y creo que fue eso, tener un poco más de tranquilidad e implementar lo que trabajamos día a día. Lo importante es que para el segundo tiempo pudimos corregir.

“Yo felicito a los chicos que no han tenido tanta participación porque hicieron un gran esfuerzo, el equipo en general estaba impreciso, no eran los chicos que no venían jugando o no han tenido oportunidad de iniciar, fue algo general de todos”, comentó.