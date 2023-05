Andrés Carevic señaló los puntos por mejorar de cara a la final contra Saprissa

Andrés Carevic afirma tener claras las vías y las armas del rival para la final que arranca este jueves. (MAYELA LOPEZ; Mayela López)

Andrés Carevic enfrenta una nueva final al frente de Alajuelense, será la cuarta en sus dos etapas como técnico manudo con dos perdidas y una ganada y como en todas las anteriores, el profe apunta a lo más alto.

De cara a un duelo en que para algunos el favoritismo está del lado del Saprissa, el entrenador siente que una final pareja en la que afirma tiene claro los puntos a mejorar y combatir de cara al duelo.

Esta será su segunda final contra los morados, luego de perder la del Clausura 2020 en series muy similares a las de ahora, con el Monstruo cerrando en su casa luego de acabar primero en la fase regular.

“Seguramente será un partido complicado, fueron los líderes y los actuales campeones. Nosotros tratamos de trabajar fuerte para tener una buena estrategia y ganar el partido en nuestra casa.

“Nosotros no cambiamos mucho en el día a día de trabajo, siempre hay exigencias, siempre se trabaja duro y se busca que todos los jugadores estén al cien por cien, bien atentos y enfocados, que cada uno haga el rol que le toca y no solo jugadores, el cuerpo técnico y el staff para que no se nos escape ningún detalle”, dijo Carevic.

Carevic fue enfático que una cosa es el torneo regular y otra las fases finales, por eso no se queda con lo que sucedió antes, por lo que busca las alternativas para que en esta ocasión las cosas sean diferentes. En la parte física destacó que llegan bien, al punto de sus posibilidades, sin bajas ni mayores problemas.

“La final la asumo con la tranquilidad y la ocupación que amerita esta instancia, siempre es importante pelear arriba y llegar a estas fases, pero al final de cuentas, la exigencia es estar en los detalles que son los que marcan la diferencia para ganar el partido”, añadió.

Cómo controlar el juego aéreo de Kendall Waston y explotar ese recurso a favor (juego aéreo), en el que no ha sacado mucho provecho fue otra de las dudas de la prensa este martes.

“Sabemos que es una fortaleza que tienen ellos, la táctica fija, pero no solo él (Waston), sino otros jugadores que también han sido importantes, creo que es parte del trabajo y la estrategia nuestra para contrarrestar el trabajo de ellos en ese aspecto.

“Sabemos que la táctica fija a favor es un tema a mejorar para nosotros, estamos conscientes no de ahora, sino de lo que ha pasado en el torneo regular y estamos trabajando en eso. Es cierto que ellos tienen buenos jugadores como Kendall o otros que van bien arriba, por lo que hay que tratar de contrarrestar eso”. citó Carevic.