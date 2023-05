Ricardo Chacón logró que una saprissista de hueso colorado se volcara para esta final

La familia de don Ricardo Chacón le envía todas las buenas vibras a Alajuelense. Foto: Instagram Ricardo Chacón.

Las finales entre Alajuelense y Saprissa siempre han tenido un tinte de picante en la casa de don Ricardo Chacón Chaves, dado que su hija mayor María Fernanda, es morada de corazón desde niña y nunca ha temido celebrar los triunfos de su equipo en una familia de manudos.

El duelo por el título del Clausura 2023 cambió las cosas y puso a la periodista de Multimedios a hacerle barra por primera vez en su vida a los rojinegros, de quienes espera ganen el título 31 en las próximas semanas.

No se trata que la comunicadora destiñó o le dio vuelta al Monstruo porque sí, sino que tiene un motivo muy poderoso, porque su papá ahora es el gerente general de los erizos y ante eso, no hay nada qué hacer, se apoya a la familia sobre cualquier otra cosa.

El primero en celebrar esta decisión es don Ricardo, quien siempre ha vacilado que su hija mayor se le saliera del saco y se fuera para la acera del frente, pero el sábado anterior, ante Cartaginés, hasta gritó y celebró los goles de la Liga.

“Mi hija Camila y mi esposa siempre han sido manudos, pero mi otra hija, María Fernanda, es muy morada, pero muy, muy morada, vieras, pero ya a Dios gracias, estamos viendo a ver si la volcamos. Ya contra Cartaginés celebró los goles de la Liga, eso ya es un buen comienzo”, contó Chacón.

Ahora que don Ricardo volvió a la Liga, el sentimiento manudo en su familia se elevó al máximo, tanto que hasta su hija ya se la llevó en banda.

“Lo que pasa es cuando hay responsabilidad de por medio, que es mi trabajo, que la Liga es quien me contrata y quien me paga, entonces ya se vuelve un tema familiar, del bien de todos”, comentó.

¿Por qué morada?

María Fernanda Chacón suele ir a la Cueva a ver al Monstruo y su papá hasta la acompaña. Foto: Instagram Ricardo Chacón

Mucha gente le pregunta a María Fernanda con frecuencia por qué ella es tan morada, cuando su papá fue un referente manudo, jugó por 13 años allí, el único club en el que estuvo en su carrera.

Hablamos con ella y nos contó que se enamoró del equipo cuando, luego de retirado, ya su papá se dedicó a la gerencia de clubes y trabajaba en el Saprissa.

“Yo desde chiquita he estado en esto del fútbol y para nadie es un secreto que siempre he sido saprissista, pero en este momento obviamente lo principal siempre es la familia, el respeto y la admiración que tengo a mi papá, entonces acá uno se olvida de colores y la prioridad es que a él le vaya bien y el equipo adonde sea que esté, le vaya bien, en esta ocasión y por él, que gane la Liga”.

A inicios de siglo, Chacón fue gerente por dos años del Saprissa y llevaba a su hija con mucha frecuencia al estadio, época en la que ella se enamoró del Monstruo para siempre.

“Justo en esa época yo iba al estadio chiquitita, yo viví mucho la época de cuando mi papá fue gerente de Saprissa, a mí todo mundo me pregunta que por qué soy morada y esa es la respuesta, por esa época. Esta será la primera vez de hecho quiero que gane la Liga y por ende mi papá, verdad.

“Yo iba chiquitita al estadio a todos los partidos de Saprissa, recuerdo en las fiestas de Navidad estaban todos los jugadores y la administración, ese fue el momento que por todo inició mi afición por ellos. Sí soy muy amante del fútbol, pero no soy aficionada a morir que si pierden me pongo mal. Veo los partidos, voy al estadio de vez en cuando, pero envenenada no soy”, explicó.

Sorprendida

María Fernanda Chacón es periodista de Multimedios. Cortesía

María Fernanda el sábado fue al partido ante Cartaginés y reconoce que sí gritó y celebró los goles de la Liga, algo que hace apenas unos meses, jamás se imaginó que llegara a hacer en su vida.

Camila, su hermana menor, andaba con la rojinegra bien puesta, pero ella no, reconoce que es un paso que sí le ha costado más, pero con camiseta o no, el apoyo en esta ocasión es totalmente sincero. Además, ese sábado su papá estaba cumpliendo 57 años. La celebración era doble.

“Justo el sábado estábamos bromeando con eso, porque ellos me decían que solo me hace falta la camiseta, pero independientemente con la camiseta o no, el apoyo es de corazón para ellos. Andaba en el estadio y estaba superfeliz de ver que la Liga clasificara y ganara. Canté los goles y todo.

“Al final esto se trata de estar al lado de él, de apoyarlo, más allá si uno se pone una camiseta o no, eso lo hace mi hermana, porque Camila es que sí es muy, muy, muy liguista, ella sí anda con la camiseta a todo lado”, añadió.

Más allá de los resultados deportivos, María Fernanda lo que quiere ver es a su papá feliz y en la Liga es donde encuentra esa felicidad, porque además de hacer algo que le gusta y en lo que ha probado su calidad, lo hace en un lugar que ama y del que les había dicho que soñaba con volver.

Lo menos que pueden hacer es que disfrute la experiencia de la mejor manera posible, por eso todas las vibras positivas van hacia el mismo lado.