Andrés Carevic tuvo una curiosa confusión sobre fichaje que Alajuelense confirmó a los minutos

Leonardo Menjívar es nuevo futbolista de Alajuelense. Foto: Prensa Alajuelense

Este jueves se dio una curiosa confusión entre el técnico de Alajuelense, Andrés Carevic y el periodista de Radio Columbia, Yashin Quesada, cuando este le preguntó su opinión sobre la llegada del jugador salvadoreño Leonardo Menjívar al conjunto rojinegro.

A pesar que desde ayer los manudos compartieron un video sobre la llegada a Costa Rica del Machito, como apodan al volante, al que medios ticos entrevistaron y dio sus primeras declaraciones como león, el entrenador no reconocía aún el fichaje para sorpresa de todos.

“No lo sabía, no sé si cuando estaba en el partido lo hicieron oficial o no, pero como lo dije es un jugador importante para nosotros por el que se está haciendo un esfuerzo. Realmente, no sé si ya lo hicieron oficial o no, eso queda en manos del director deportivo para que lo hagan oficial, pero tiene calidad para nos pueda ayudar a nosotros”, comentó.

Quesada afirmó en la transmisión que le extrañó la respuesta del entrenador, pues todos vieron llegar a Menjívar a Tiquicia, cosa que lo dejó confundido.

Minutos después de ese hecho, los manudos tiraron en sus redes sociales un video presentando al cuscatleco e informando que fue contratado por tres torneos cortos.

“La verdad muy contento por formar parte de esta gran institución como la Liga, muy entusiasmado por formar parte de este gran equipo, estoy listo a las órdenes del cuerpo técnico y tener mis primeros minutos.

“Vine y después me regresé al país, tuvieron unos problemas por ahí de negociar los derechos de formación que tenia con el equipo de Chalatenango allá en El Salvador, pero muy contento porque se resolvió todo y ahora estoy aquí muy feliz”, comentó Menjívar.