Sergio González habló de cómo le gustan los hombres y los buenos resultados del “Mañanero”

El periodista Sergio González es presentador de noticias y de la revista matutina de canal 8. (Instagram)

El periodista Sergio González aprovechó que este domingo tenía un tiempo libre para sacar de algunas dudas a sus seguidores de Instagram, donde terminó contando cómo le gustan los hombres y hablando del “Mañanero”.

Para empezar, no piense mal, el “Mañanero” es el nombre de la nueva sección del programa La Revista y que presenta en canal 8 junto con Fabiola Herra.

Este nuevo espacio ha gustado mucho a los televidentes, pues ambos periodistas hablan de temas comunes de pareja y lo complementan con el consejo de algún experto.

Una de las dudas que tenían sus seguidores es si todo lo que ha contado en esta sección son historias personales y el alajuelense confesó que sí.

“Las experiencias que contamos en el Mañanero son totalmente ciertas; realmente, no hay un guión y todo va saliendo con naturalidad y espontaneidad, así que todo lo que ven ese soy yo”, mencionó.

LEA MÁS: Periodista de Multimedios Sergio González y ministro de Comunicación ya no son novios

Otra de las preguntas que le hicieron es que si le gustan los hombres menores que él y su respuesto sonó como a la canción de Becky G y Bad Bunny “Mayores”.

“A mí no me gusta salir con gente sin conocerla. Yo creo que sí se podría dar que yo conozca a una persona menor, pero siempre me ha gustado la gente mayor, entonces estamos en problemas”, respondió.

González recién acaba de terminar su relación amorosa con otro colega y, según le escribieron sus seguidores, la soltería le sentado muy bien porque dicen que luce más guapo que antes.