Andrés Jiménez, futbolista de Upala que se volvió viral, podría dar el salto fuera del país

Andrés Jiménez se hizo famoso en abril pasado cuando el “tiktoker” argentino Valen Scarsini, (Elscarso) hizo una historia donde pretendía dar a conocer al jugador crack más desconocido del mundo.

Andrés Jiménez lleva cuatro goles en cinco partidos en la segunda división. (Cortesía/Cortesía)

Luego de una búsqueda, el argentino llegó al perfil de Andrés Jiménez, jugador panameño del Deportivo Upala de la segunda división y las redes sociales del jugador explotaron.

Las cuentas de quien fue bautizado desde ese entonces como el Toro Jiménez crecieron exponencialmente, y el pana se dio a conocer en todo el continente. No obstante, tiene contrato con los upaleños hasta junio del 2026.

LEA MÁS: “¿Será que me hackearon?”, jugador de Upala cuenta cómo vivió su fama mundial repentina

Eso lo ha atado un poco.

Pero la segunda parte de la historia, que bien podría ser un libro o película, sobre todo si hay final feliz.

Resulta que Elscarso es el manager del Club de Fútbol Montevideo de la cuarta división de Uruguay, en una dinámica de una semana. El club le encomendó fichar a un brasileño, un colombiano y a un uruguayo, pero cuando hizo la publicación, le surgieron al Toro Jiménez.

No le pareció mal la idea y se reforzó cuando al día siguiente, el mismísimo Toro le escribió y le dijo que estaba dispuesto a viajar a Uruguay.

Repetimos, es algo de película. Pero, para no quedarnos solo con el cuento de Elscarso, La Teja habló con Jiménez y le preguntó por el tema.

LEA MÁS: Tiktoker argentino quiso hacer famoso a un jugador desconocido y escogió a uno de Costa Rica

“Sí le escribí porque todos tenemos derecho a tener la oportunidad de jugar fuera del país y tener nuevas experiencias del juego”, nos dijo el jugador de 28 años.

Andrés Jiménez fue bautizado el Toro Jiménez por elscarso. (Cortesía/Cortesía)

Jiménez le expresó su disposición a viajar a Uruguay, por una semana o dos, para hacer una prueba, pero sabe que tiene una traba con el contrato de Upala.

“No lo puedo hacer, a no ser que hable con el presidente y le pida permiso. Mi contrato termina en junio del 2026”.

Jiménez, quien creció de 900 seguidores a 176 mil en Instagram, luego de la primera publicación de Elscarso recibió ofertas del Sporting, y de equipos de Uruguay, Panamá y Guatemala. Cree que ha habido muchas pero el representante no le comenta para no desenfocarse.

LEA MÁS: Tiktoker argentino celebró el increíble número de seguidores al que llegó el jugador de Upala al que hizo famoso

Jiménez ha mantenido su nivel: suma cuatro goles en cinco partidos en la segunda división, donde marcha segundo en la tabla de goleo. Su equipo también ha dado un salto de calidad y ahora es sublíder del grupo A, con 8 unidades, detrás del Inter de San Carlos, que tiene 10.

Andrés Jiménez ha sido destacado como el jguador de la jornada, este es del campeonato pasado. (Cortesía/Cortesía)

El jugador estuvo a punto de conocer a Elscarso, con quien habla con cierta regularidad, pues iban a hacer un convivio en Upala, pero no se pudo dar diversas circunstancias.

Por ahora, el Toro, tocado por la varita mágica de un influencer, sigue esperando ese guiño del destino que pueda llevarlo lejos de Upala. El anonimato que lo hizo famoso ahora podría ser la puerta a su gran oportunidad.