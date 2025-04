“¿Será que me hackearon?”, jugador de Upala cuenta cómo vivió su fama mundial repentina

Andrés Jiménez saltó a la fama gracias a un influencer argentino. Foto tomada de redes. (cortersia/Andrés Jiménez saltó a la fama gracias a un influencer argentino. Foto tomada de redes.)

La vida de Andrés Jiménez cambió de la noche a la mañana, pues en pocas horas pasó de ser un jugador más de la segunda división de nuestro país a convertirse en un futbolista muy conocido en redes sociales y en varios países de Latinoamérica.

Este salto a la fama se dio gracias a la ayuda de Valen Scarsini, un reconocido influencer argentino (elscarso), al que se le ocurrió la idea de “encontrar al futbolista crack más desconocido del planeta para hacerlo viral”.

La búsqueda de Scarcini lo llevó hasta la Liga de Ascenso de nuestro país, específicamente al Deportivo Upala, donde quedó maravillado por la habilidad goleadora de Andrés Jiménez, quien por algo es el número 10 de ese equipo.

“Realmente no sé cómo llegué a Andrés Jiménez, pero esta es su cuenta oficial (de Instagram), qué les parecer si lo hacemos gigante, hay que hacerlo sentir una estrella mundial del fútbol a ver si algún club se interesa en él y quien te dice que en un futuro lo ficha”, dijo elscarso en su cuenta de TikTok.

Aumenté un montón de seguidores, de verdad que ha sido algo increíble, yo todavía no me lo creo”. — Andrés Jiménez, jugador de Deportivo Upala.

El video se volvió todo un fenómeno y las cuentas de Jiménez estallaron. Es por eso que en La Teja nos dimos a la tarea de contactar a Andrés, para que nos contara cómo ha tomado este salto al estrellato.

El futbolista menos conocido del planeta juega en Costa Rica

“Me han escrito personas de todos los países, me han puesto de todo, muchas cosas buenas, me preguntan que por qué no he subido más videos y la verdad todo eso me ha dado un empujón bueno y grande, porque lo que yo siempre he querido es jugar fútbol, es lo que me gusta y esto me abre mucho las puertas”, contó Jiménez.

Pensó que lo hackearon

Andrés, quien es oriundo del corregimiento de Veracruz, del distrito de Arraiján, en Panamá, contó que el fútbol ha sido parte de su vida desde que tan solo era un niño y, en busca de cumplir su sueño, se unió al Deportivo Upala hace unos tres años, tiempo en el que se ganó el cariño de ese pueblo.

El delantero y goleador de ese club nos contó que la idea promovida por Scarsini lo tomó por sorpresa, incluso tardó varias horas en entender qué era lo que estaba pasando.

“La verdad no tenía idea de eso, fue algo muy rápido, yo vengo despertándome en la mañana y veo las redes sociales, me di cuenta que en mi Instagram me llegaban demasiadas notificaciones de seguidores y me dije: ‘¿Qué está pasando aquí? ¿Será que me hackearon el Instagram?’“, contó.

Jiménez dijo que al final no decidió darle mucha mente al asunto, por lo que continuó con su día, pero el problema era que la pantalla de su celular no paraba de llenarse de notificaciones.

El argentino bautizó a Jiménez como el Toro.

“La cosa es que seguían llegando solicitudes y comentarios, estaba muy extrañado. Me llamó un compañero de Panamá y me dijo que si ya sabía lo que estaba pasando, y fue cuando me dijo que un tiktoker famoso me había elegido a mí para darme a conocer entre un montón de jugadores de todo el mundo, pero yo no sabía nada de eso”.

Andrés confirmó la situación luego de que se metió a revisar los mensajes y encontró uno del influencer argentino explicándole todo.

En cuestión de un día, la cuenta de Instagram de Jiménez pasó de 978 seguidores a más de 70 mil, y sigue aumentando.

Yo sé que con esto se me pueden abrir muchas puertas en muchos sentidos”. — Andrés Jiménez, jugador de Deportivo Upala.

Quedó bautizado

El proyecto de Scarsini fue todo un éxito, tanto así que este sábado hizo un segundo video para contar más sobre Andrés, quien actualmente es el goleador de la segunda división. De paso aprovechó para bautizarlo futbolísticamente.

“Después de ver semejante golazo (un video de un gol de Jiménez) se me ocurrió un apodo para nuestro amigo panameño: el Toro Jiménez. Andrés tiene mucha potencia, mucha fuerza y se me ocurrió ponerle el Toro, no hay mucha vuelta que darle”.

Sobre este nuevo apodo, Andrés dijo sentirse muy honrado, aunque reconoció que tampoco se siente que tenga tantísima fuerza.

“Eso fue lo que vi, todo normal, si él lo puso, así se va a quedar (dijo entre risas), capaz que me puso así por los videos que le mandé o así, que tal vez me vio muy potente”.

El futbolista dijo sentirse agradecido por todo lo que ha causado el influencer en su vida y por eso desea aprovechar al máximo esta oportunidad.

“Hoy en día se manejan mucho las redes sociales, si toca sacarle provecho a eso, yo no voy a desaprovechar esa oportunidad, la verdad que me ha puesto muy contento, porque de la noche a la mañana pasan cosas que uno no se imagina, pero yo sé que son cosas de papá Dios, siempre lo he dicho”.

Jiménez contó que ha estado en contactó con Scarsini, incluso el argentino le escribió este sábado para preguntarle cómo le fue en su partido contra Carmelita, a lo que el Toro le contó que anotó 2 goles en la victoria por marcador de 3 a 0.

El tema está lejos de terminar, pues Andrés contó que quedó en hablar con el influencer este lunes, pues Scarsini está muy interesado en que hagan un video juntos.