Afición de Saprissa se le fue encima a Juan Carlos Rojas por polémica frase que no le compraron

Para Juan Carlos Rojas, Saprissa ha fichado mejor que nadie en los últimos diez años. (Jose Cordero)

La afición del Saprissa anda que no come cuento con su presidente, Juan Carlos Rojas, y este viernes se le fue encima tras una polémica frase que soltó el dirigente sobre los fichajes del club.

En una entrevista con el programa 120 Minutos de Radio Monumental, el Moradito aseguró que “nadie ha hecho mejores fichajes que Saprissa en los últimos 2, 5 y 10 años”, con lo que sacó pecho ante algunos cuestionamientos al respecto.

Daniel Garro, periodista de Deportes Repretel, publicó en su cuenta de X la picante frase que por lo visto no le hizo mucha gracia a seguidores morados que replicaron enojados.

“¡Mejores fichajes! Con Azofeifa, Yoserth Hernández, Chirino, Delgadillo, Merino y demás cuyo nombre no me acuerdo. Hemos salido campeones no por buenos sino por las deficiencias de los demás”, fue uno de los comentarios.

Tassio Maia fue recordado como uno de los paquetazos traídos por el Saprissa en los últimos diez años. (Diana Mendez)

“Jugadores malos y caros”, “¿En que mundo paralelo vive el Moradito?”, “Este cree que vamos tragar humo”, destacaron algunas de las respuestas, mientras que otros publicaron fotos de algunos paquetazos, como el brasileño Tassio Maia, muy recordado por la afición morada por su pobre rendimiento.