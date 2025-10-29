Deportes

Andrey Aguilar y Rodolfo Mora se sacan los trapos sucios en 120 Minutos

Durante la reciente emisión de 120 Minutos, Rodolfo Mora y Andrey Aguilar protagonizaron un intercambio de palabras en el que salieron a relucir viejos roces de sus primeros años en el programa deportivo

EscucharEscuchar
Por Eduardo Rodríguez

En 120 Minutos de Radio Monumental y Repretel canal 11 se acostumbra que los panelistas se tiren duro, y hay momentos más tensos que otros, y en esta ocasión, Rodolfo Mora y Andrey Aguilar se sacaron trapos de cuando dicho espacio estaba empezando a surgir.

En medio de una discusión sobre Saprissa, Rodolfo y Carlos Serrano estaban en plena confrontación por diversidad de criterios, en lo que Andrey Aguilar intervino para opinar y bajarle un poco a la discusión, que es algo muy habitual en el programa, del cual Aguilar no es tan recurrente a diario, no obstante ante la ausencia de Harrick McLean y Pablo Guzmán este miércoles, llegó para sumarse al debate junto a los otros comentaristas.

Programa deportivo 120 Minutos Repretel.
Andrey Aguilar y Rodolfo Mora se tiraron por situaciones del pasado en medio programa. (Marvin Caravaca)

Mora aprovechó para tirarle una indirecta a Andrey de que esos debates son normales, diciendo que él solo está acostumbrado a programas “light”.

“Yo estoy tranquilo Andrey no sé si usted se asusta con este tipo de problemas ya que está acostumbrado a programas light” dijo Rodolfo al aire.

LEA MÁS: Reconocido periodista herediano “se volvió” liguista de la noche a la mañana, ¿por qué?

Aguilar no se quedó callado y le sacó en cara a Mora situaciones del pasado del programa.

Andrey Aguilar no se quedó callado en pleno pleito con Rodolfo Mora en 120 Minutos.

“Yo aquí no necesito invitación, este programa en el 2014 yo lo empecé cuando usted fue a Noticias Repretel a pedirle trabajo, estaba Pablo, Joseph, estaba Martínez, Harrick y yo, no es que yo sea un invitado ahí”, dijo Andrey, a lo que Mora le respondió de manera sarcástica diciendo que si lo sacaron fue “por bueno”,

“Es tan bueno haciendo notas que mejor lo sacamos del programa y metemos a Rodolfo para que agarre fama y que usted empiece aquí, yo no necesito invitación aquí, me siento de la casa”, dijo Aguilar.

Programa deportivo 120 Minutos Repretel.
Rodolfo Mora le tiró en vivo a Andrey Aguilar en 120 Minutos. (Marvin Caravaca)

Al final la situación se tornó en bromas y no pasó a más entre ambos comunicadores, aunque pudo.

boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Teja en WhatsApp
120 MinutosRodolfo MoraAndrey Aguilar
Eduardo Rodríguez

Eduardo Rodríguez

Bachiller en periodismo egresado de la Universidad Latina y técnico en Marketing Digital. Creador de contenido deportivo en TikTok y apasionado por el fútbol nacional, internacional y el tenis

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.