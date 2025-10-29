Andrey Aguilar y Rodolfo Mora se sacan los trapos sucios en 120 Minutos

En 120 Minutos de Radio Monumental y Repretel canal 11 se acostumbra que los panelistas se tiren duro, y hay momentos más tensos que otros, y en esta ocasión, Rodolfo Mora y Andrey Aguilar se sacaron trapos de cuando dicho espacio estaba empezando a surgir.

En medio de una discusión sobre Saprissa, Rodolfo y Carlos Serrano estaban en plena confrontación por diversidad de criterios, en lo que Andrey Aguilar intervino para opinar y bajarle un poco a la discusión, que es algo muy habitual en el programa, del cual Aguilar no es tan recurrente a diario, no obstante ante la ausencia de Harrick McLean y Pablo Guzmán este miércoles, llegó para sumarse al debate junto a los otros comentaristas.

Andrey Aguilar y Rodolfo Mora se tiraron por situaciones del pasado en medio programa. (Marvin Caravaca)

Mora aprovechó para tirarle una indirecta a Andrey de que esos debates son normales, diciendo que él solo está acostumbrado a programas “light”.

“Yo estoy tranquilo Andrey no sé si usted se asusta con este tipo de problemas ya que está acostumbrado a programas light” dijo Rodolfo al aire.

Aguilar no se quedó callado y le sacó en cara a Mora situaciones del pasado del programa.

Andrey Aguilar no se quedó callado en pleno pleito con Rodolfo Mora en 120 Minutos.

“Yo aquí no necesito invitación, este programa en el 2014 yo lo empecé cuando usted fue a Noticias Repretel a pedirle trabajo, estaba Pablo, Joseph, estaba Martínez, Harrick y yo, no es que yo sea un invitado ahí”, dijo Andrey, a lo que Mora le respondió de manera sarcástica diciendo que si lo sacaron fue “por bueno”,

“Es tan bueno haciendo notas que mejor lo sacamos del programa y metemos a Rodolfo para que agarre fama y que usted empiece aquí, yo no necesito invitación aquí, me siento de la casa”, dijo Aguilar.

Rodolfo Mora le tiró en vivo a Andrey Aguilar en 120 Minutos. (Marvin Caravaca)

Al final la situación se tornó en bromas y no pasó a más entre ambos comunicadores, aunque pudo.