Andrey Aguilar y Rodolfo Mora se sacan los trapos sucios en 120 Minutos

En 120 Minutos de Radio Monumental y Repretel canal 11 se acostumbra que los panelistas se tiren duro, y hay momentos más tensos que otros, y en esta ocasión, Rodolfo Mora y Andrey Aguilar se sacaron trapos de cuando dicho espacio estaba empezando a surgir.
En medio de una discusión sobre Saprissa, Rodolfo y Carlos Serrano estaban en plena confrontación por diversidad de criterios, en lo que Andrey Aguilar intervino para opinar y bajarle un poco a la discusión, que es algo muy habitual en el programa, del cual Aguilar no es tan recurrente a diario, no obstante ante la ausencia de Harrick McLean y Pablo Guzmán este miércoles, llegó para sumarse al debate junto a los otros comentaristas.
Mora aprovechó para tirarle una indirecta a Andrey de que esos debates son normales, diciendo que él solo está acostumbrado a programas “light”.
“Yo estoy tranquilo Andrey no sé si usted se asusta con este tipo de problemas ya que está acostumbrado a programas light” dijo Rodolfo al aire.
Aguilar no se quedó callado y le sacó en cara a Mora situaciones del pasado del programa.
“Yo aquí no necesito invitación, este programa en el 2014 yo lo empecé cuando usted fue a Noticias Repretel a pedirle trabajo, estaba Pablo, Joseph, estaba Martínez, Harrick y yo, no es que yo sea un invitado ahí”, dijo Andrey, a lo que Mora le respondió de manera sarcástica diciendo que si lo sacaron fue “por bueno”,
“Es tan bueno haciendo notas que mejor lo sacamos del programa y metemos a Rodolfo para que agarre fama y que usted empiece aquí, yo no necesito invitación aquí, me siento de la casa”, dijo Aguilar.
Al final la situación se tornó en bromas y no pasó a más entre ambos comunicadores, aunque pudo.