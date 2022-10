Andrey Amador contó con una gran mano para traer a figuras mundiales del ciclismo a Costa Rica

Andrey Amador se siente feliz de la vida con el evento que se viene pronto. Foto Alonso Tenorio (Alonso_Tenorio)

En febrero, Costa Rica y el mundo vivirán nuevamente el Gran Fondo Andrey Amador, un evento que dejó impactados a muchos en su primera edición, tanto por su nivel de organización como por algunas figuras de primer orden del mundo del ciclismo que se hicieron presentes.

Entre los invitados estaban el español Alberto Contador, quien consiguió ser el primer corredor español en ganar las tres grandes vueltas por etapas del mundo, Giro de Italia, Tour de Francia y Vuelta a España. Sin duda una leyenda.

Alberto quedó tan encantado con su primera experiencia, que no solo volverá para la segunda edición, sino que hasta le echó una mano a su amigo para convencer a otros dos figurones, como los italianos Vincenzo Nibali e Ivan Basso para que se apuntaran a venir.

El Tiburón, como le llaman a Nibali, es un corredor que ganó las tres grandes citas, la Vuelta a España 2010, el Giro de Italia 2013 y 2016 y el Tour de Francia en 2014.

Basso es dos veces ganador del Giro de Italia en 2006 y 2010 y tiene dos podios en el tour de Francia con un tercer lugar en 2004 y un segundo lugar en 2005. En el 2015 se retiró tras una carrera llena de reconocimientos.

Tres monstruos del ciclismo acompañarán a Andrey Amador en su Gran Fondo

Alberto Contador lideró el año pasado la lista de figuras internacionales en el gran Fondo Andrey Amador. Foto: Sergio Alvarado.

Le preguntamos a Amador cómo fue que Alberto le echó la mano para conseguir a esta clase de figuras de las cumbres más altas del ciclismo.

“Una de las razones importantes de Alberto, es que fue él más sencillo de convencer; él mismo me dijo: ‘No, no, Andrey, yo es que realmente quiero ir al evento, me gustó mucho’ y también le interesaba venir a Costa Rica para promocionar su marca de bicicletas.

“Es muy bonito, porque sabemos que si el evento fue como dicen, un desmadre, probablemente ni se van a acercar y menos para llamarme para venir. Es muy lindo saber que una persona tan exigente como él, que ha estado en lo más top del deporte, confía en lo que hacemos y me lo transmite”, dijo.

Cuando se plantearon traer a los italianos, el ramonense estaba feliz de la vida, porque son dos figuras que siempre ha admirado muchísimo.

Vincezo Nibali es un histórico del ciclismo mundial.

“La verdad es que sí estamos super felices; poder tener estos invitados como Vincenzo Nibali, quien siempre ha sido un corredor que me encanta, que admiró muchísimo y dije, algún tiene que estar. Es de los que veíamos como imposible y las cosas de la vida lo permitieron.

“Iván Basso es muy amigo de Nibali, Contador es muy amigo de Iván, quien le dijo que el evento estaba muy bien organizado. Entonces, Nibali llamó a Basso, le preguntó cómo está eso allá y le dijo que muy bien. Todo es parte de lo bonito que es que todo haya salido bien para poder tener estas visitas”, añadió.

Los invitados llegarán al país unos días antes del evento y se quedarán de visita por Costa Rica para conocer que tiene el país por ofrecer, pues uno de los objetivos de la prueba también es promocionar a Tiquicia como un destino turístico muy atractivo.

Leonora Jiménez, co organizadora del evento, destacó que Contador ya no es un invitado más, sino que convirtió en todo un embajador más de lo que representa esta competencia con solo dos años de existencia.

“Para nosotros eso es emocionantísimo, porque hablar con un Iván Basso y que nos diga, ‘Sí, sí, claro, estoy dentro; ya Contador me contó que tuvo una experiencia increíble en Costa Rica y me dijo que yo tenía que ir’”. Ese tipo de cosas, es un mensaje de cara al país, es algo muy emocionante y también muy útil. Ahora está en nosotros el cómo aprovechamos ese impacto internacional.

“Para nosotros Alberto se ha convertido en un verdadero embajador del evento. Nos emociona mucho y lo tomamos muy en serio. Queremos que toda salga perfecto y no por Alberto, sino por los miles de ciclistas costarricenses que nos dan su voto de confianza”, comentó a La Teja.

Febrero está a la vuelta, la oportunidad de rozarse con cracks históricos también para miles de ciclistas ticos,

