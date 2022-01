Andy Reyes promete que dejará los bailes de TikTok, al menos con la chema de Saprissa

El panameño Víctor Medina (izquierda) y el hondureño Darixon Vuelto (derecha) fueron presentados este jueves. José Cordero. (Jose Cordero)

Este jueves fueron presentados los nuevos refuerzos del Deportivo Saprissa. El Monstruo realizó una conferencia de prensa virtual, en donde primero se le dio espacio a los refuerzos extranjeros y luego tuvieron su oportunidad los jugadores ticos.

En el momento de ser presentados, los delanteros Francisco Rodríguez y Andy Reyes comentaron los factores por los que no fueron regulares en sus anteriores clubes el torneo pasado y trabajarán extra para destacar en el club morado.

“Creo que luego de superar mi lesión aún se decía que seguía lesionado y estaba en un momento de mi carrera donde quería jugar, tenía un bajonazo por no ser titular e hice una publicación para aclarar mi situación, porque quería jugar, hubo polémica por esto, pero todo está bien de parte de Herediano, salí bien y ahora mi enfoque es Saprissa”, manifestó el Divino.

Por su parte, Reyes dice que el hecho de ser activo en redes sociales como Tik Tok es diferente a lo que pueda demostrar dentro de la cancha.

“Mi hermana me dice que haga una tontera y mi error es hacerlo con la ropa de la institución, uno va madurando y acá no me voy a poner a hacer eso, porque a como es la gente, no lo pueden ver a uno disfrutando y se ponen a hablar”, dijo Reyes.

El hondureño Darixon Vuelto manifestó que llega con la convicción de anotar.

“Uno como jugador tiene que asumir sus roles dentro del campo y esperemos que los goles lleguen pronto”, afirmó el catracho, quien usará la camisa 18.

Por otro lado, el panameño Víctor Medina destacó su ilusión al jugar por primera vez en un club fuera de su país.

“Uno como jugador extranjero va a ser exigido e iré paso a paso para aportar mi granito de arena”, recalcó.