Ya pasó el Día de los Inocentes y es una realidad que Andy Reyes llega al Saprissa

El delantero Andy Reyes ya visitó el estadio Ricardo Saprissa. Twitter.

Pasó el Día de los Inocentes y los rumores que se soltaron este 28 de diciembre terminaron convirtiéndose en una broma muy pesada para los morados.

Resulta que el martes empezó a sonar que el delantero Andy Reyes sería contratado por Saprissa y que Juan Carlos Rojas dejaría de ser el presidente morado.

La afición morada cruzaba los dedos para que el primer rumor fuera una broma por el Día de los Inocentes y que la salida de el Moradito fuera una realidad (había quienes lo defendían), pero resultó al revés: Saprissa anunció la contratación de Reyes y Rojas va pa’ largo en la Cueva.

Y para caldear más el ánimo de la afición, Saprissa contrató a el exbrumoso por dos largos años, o cuatro torneos cortos.

Los morados quisieron jugar de graciosos, pero no les salió la jugada y a Reyes, de 22 años, no le queda más que ponerle bonito para callar bocas y demostrar que la chema de Saprissa no le quedará grande y a la afición seguir aguantando al Moradito.

Números no lo respaldan

Andy es un jugador joven, que debutó con Carmelita en el 2017, pero sus números no motivan ni al morado más envenenado. Con los verdolagas jugó tres torneos cortos: Verano 2016, Invierno 2016 y Verano 2017 y anotó 7 goles.

Luego jaló para Europa y pintaba como un joven prometedor, pero no la pegó en la segunda división de Austria.

Luego, el destino del ramonense estaría en la Vieja Metrópoli. Con Cartaginés también jugó 3 torneos cortos: Apertura 2020, Clausura 2021 y Apertura 2021, anotando apenas 4 goles, el torneo pasado no celebró ni un tanto.

Es por eso, que aficionados como Alberto Zamora pegaron el grito al cielo cuando se enteraron de que llegaría al Sapri.

4 goles hizo Reyes con Cartaginés.

“Un jugador que siendo delantero anotó cuatro goles en 54 juegos deja mucho que desear. Esperemos le vaya bien, pero Saprissa no es un equipo para que un jugador tome ritmo, Saprissa es un equipo para jugadores con ADN ganador, de pelear títulos, personalmente preferiría a (Jossimar) Pemberton.

“Siento que no es jugador en este momento para Saprissa, ocupamos un 9 de peso, un matador, pero démosle el beneficio de la duda y en seis meses vemos qué tal lo está haciendo”, afirmó.

Para el periodista y estadígrafo Carlos Retana Orozco, Saprissa apostó por Reyes, ante la ausencia de fichajes bomba en el medio local.

“Creo que lo vengo viendo hace cierto tiempo, los equipos tienen que hacer este tipo de fichajes porque no hay jugadores para decir que son fuertes fichajes en el medio local. La Liga tuvo que traer a Bryan Ruiz, a Leo Moreira, a Celso Borges y a nivel local únicamente se llevó a Johan Venegas y Marcel Hernández”, dijo.

A Retana le llama la atención la contratación de Reyes porque su participación en Cartaginés la califica de regular para abajo.

“Hizo poco con Cartaginés, solo estuvo cuatro partidos de titular. Creo que su principal reto será convencer a los aficionados de que llegó a Saprissa para destacar, como dicen los propios jugadores, con trabajo y con esfuerzo”, afirmó.

Para el analista José Luis Bustos, el Monstruo no tiene billete para buscar jugadores más experimentados y de un mejor nivel.

“Andy es rápido y versátil, no tuvo un semestre regular con anotaciones, pero recordemos que no es goleador, es un jugador que juega por la banda, que te hace profundo el equipo, posee características similares a las de Jossimar Pemberton.

“Creo que le puede ir bien en el Saprissa, el equipo no tiene un goleador en este momento, Ariel Rodríguez y David Ramírez no tuvieron un buen semestre, pero eso no quita que no sean buenos jugadores”, explicó.

Para Bustos, es importante que en la institución tibaseña sean transparentes a la hora de hablar de los fichajes, pues los seguidores saprissistas son muy exigentes.

“Los aficionados merecen ser tratados con respeto y por eso sería bueno que en Saprissa sean claros con el tema del presupuesto, pero ellos sabrán porqué hacen las cosas de esa manera”, dijo.

Con Cartaginés, Andy Reyes anotó únicamente 4 goles. Rafael Pacheco. (Rafael Pacheco Granados)

Vestidos y alborotados

El otro guamazo que se llevaron los morados fue la ilusión en balde por la supuesta salida de Juan Carlos Rojas.

El martes por la tarde, las redes sociales comenzaron a moverse cuando los usuarios leyeron el nombre de Christian Garnier.

Garnier sonaba como el sucesor de Juan Carlos Rojas en la presidencia del Saprissa e inclusive varias páginas de apoyo al Monstruo daban por un hecho que el Moradito dejaría la silla presidencial.

El apellido de este abogado de 46 años no es ajeno en el saprissismo, pues su papá, don Fabio Garnier fue presidente del club entre 1988 y 1993.

Garnier está casado con la diputada Karine Niño, del Partido Liberación Nacional (PLN) y es padre de dos hijos.

Pero las ilusiones de los morados se fueron al suelo cuando antes de terminar el día Rojas publicó un tuit dando a entender que todos se fueron en la tira y se creyeron el cuento de su salida, hay Moradito para rato.

“Que disfruten el Día de los Inocentes, ya casi se termina”, escribió Rojas a las 10:24 de la noche, a lo que algunos usuarios compartieron el mensaje con frases como “todo era perfecto para ser verdad”, “y todo el mundo deseando que fuera verdad” y “qué lástima”.