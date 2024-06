Andy Rojas viajó, por primera vez, con Costa Rica y recordó el dolor más grande que le dejó no tener visa

Andy Rojas debutó con gol en la Selección de Costa Rica. (John Duran)

Andy Rojas pudo viajar por primera vez con la Selección de Costa Rica; el delantero de 18 años esperó este momento con muchas ansías luego que, finalmente, consiguió la visa para entrar a los Estados Unidos, trámite que en el pasado le impidió salir con la Tricolor.

El jovencito del Herediano salió en un vuelo charter junto con sus compañeros la tarde de este sábado y, a eso de las 7 p.m, hora tica, ya estaban en Granada, país donde la Sele jugará este domingo, a las 3 p.m., por la segunda fecha de las eliminatorias rumbo al mundial de Norteamérica 2026.

Rojas quiere aprovechar con todo la oportunidad, pero reconoció que perderse los partidos de marzo ante Honduras y Argentina fue algo que lo entristeció por lo que significa enfrentarse a la campeona del mundo con todas sus figuras.

“Lo que pasó en el partido contra Argentina, la verdad, que sí fue frustrante por el juego que era; es una lástima, pero no hay tiempo para lamentarse en el fútbol, al rato tenía que volver con mi equipo y estar enfocado por lo que no tuve mucho tiempo para eso.

“Al final lo tomé como que si esto pasaba era por algo y tenía que seguir entrenando, trabajando más para otro llamado y que la oportunidad me llegara”, comentó ante la consulta de La Teja sobre el tema.

LEA MÁS: Joel Campbell les responde a todos los que le cuestionan que sea suplente en Costa Rica

Andy Rojas sobre su debut con gol en la Selección de Costa Rica

Luego de conseguir su primer gol en su debut con la Tricolor, el jueves ante San Cristóbal y Nieves, el muchacho se ilusiona a seguir por esa senda y que vengan muchas más anotaciones.

“En el gol no me pasaron tantas cosas por la mente, pero sí el agradecerle a Dios porque he orado mucho por este momento, por este debut, por este gol y me lo cumplió de esta forma”, añadió.

Andy además se metió en la historia de la Sele al ser el jugador más joven en anotar en una eliminatoria con apenas 18 años, seis meses y un día.